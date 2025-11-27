"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

Carlos Forbs kende niet de terugkeer waarop hij had gehoopt tegen zijn opleidingsclub Sporting. Club Brugge ging in Lissabon met 3-0 onderuit. De linksbuiten verscheen na de wedstrijd in de mixed zone.

Club Brugge hoopte minstens een punt te pakken tegen Sporting, zeker na de knappe 3-3 tegen FC Barcelona op de vorige speeldag van de Champions League. Maar voor blauw-zwart liep het helemaal anders.

Carlos Forbs was dan ook ontgoocheld. "Dit was niet de avond waarop we gehoopt hadden, maar in het voetbal zijn er ups en downs. We moeten ons nu focussen op de volgende match. Sporting speelde een sterke wedstrijd en de zege is verdiend."

Een speciale match voor Carlos Forbs

Hij genoot wel van de sfeer, ook al zat het resultaat tegen. "De ambiance was mooi. Het was speciaal om terug te keren naar Alvalade, ondanks de uitslag", aldus Forbs, geciteerd door A Bola. De Portugees werd opgeleid bij Sporting voor hij naar Manchester City trok, waardoor dit duel bijzonder voor hem was.

Forbs had het voortdurend aan de stok met Maxi Araújo, de linksachter van Sporting. Het duel beviel hem, maar hij blijft mysterieus over hun woordenwisseling. "Het was een goed duel met Maxi. Hij is agressief, praat veel. Wat hij zei? Heel veel… maar dat kan ik hier niet herhalen (lacht)."

Zijn eerste interland met Portugal

Tot slot blikte Carlos Forbs ook terug op zijn debuut bij de Portugese nationale ploeg tijdens de interlandbreak, een moment dat veel indruk maakte. "Ik heb de beelden al meerdere keren teruggekeken. Het was een speciaal moment dat ik nooit zal vergeten. Ik hoop dat het nog eens gebeurt. Ik moet gewoon stap voor stap blijven werken en dan zien we wel wanneer ik terugkeer naar de selectie."