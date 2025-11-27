"Het zou een ramp zijn": Mehdi Bayat houdt zijn hart vast over DAZN

Mehdi Bayat, voorzitter van Sporting Charleroi en bestuurder binnen de Pro League, uit zijn bezorgdheid over de onzekerheid rond de televisierechten. Hij benadrukt dat een onderbreking van de uitzendingen zware gevolgen zou hebben voor alle betrokken partijen.

Dreiging van een zwart scherm bij DAZN

Bayat relativeerde de situatie door te stellen dat wedstrijden dit weekend in elk geval in het stadion te zien zijn. “In het stadion, dat is tenminste zeker”, lacht hij meteen bij La Capitale. Toch maakt hij zich zorgen over het scenario waarbij de televisieschermen op zwart zouden gaan. “Een zwart scherm dit weekend zou rampzalig zijn, voor de supporters, voor de clubs, voor de sponsors. Een black-out zou de waarde van onze competitie nog verder doen dalen.”

De televisierechten vertegenwoordigen gemiddeld een kwart van het budget van eersteklassers. Het wegvallen van uitzendingen zou dus een directe impact hebben op de financiële stabiliteit van de clubs.

Juridische verlengingen

Na een vergadering van de Pro League bleef Bayat, net als andere bestuurders, wachten op verdere ontwikkelingen. Het dossier lijkt af te stevenen op een juridische strijd. De vraag is hoe de wedstrijden van de zestiende speeldag dit weekend nog kunnen worden uitgezonden.

Er wordt gespeculeerd of DAZN verplicht kan worden om de uitzendingen tot het einde van het seizoen te verzorgen, of zelfs het volledige contract uit te voeren dat in principe tot 2030 liep. Bayat liet zich niet uit over dergelijke veronderstellingen.

Bayat benadrukte dat hij de frustratie van supporters, sponsors en voetballiefhebbers begrijpt. “Ik deel de irritatie van de supporter, van de voetballiefhebber, van de sponsor die zich vragen stelt. Al onze wedstrijden moeten uitgezonden worden en zichtbaar zijn voor zoveel mogelijk mensen, punt.”

Hij voegde eraan toe dat hij als bestuurder binnen de Pro League vertrouwen heeft in het management. “Ik heb volledig vertrouwen in Lorin Parys en zijn team om onze rechten te verdedigen”, besluit hij.