Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

Zulte Waregem moet het dit weekend tegen Cercle Brugge zonder sterkhouder Tochukwu Nnadi doen. Zijn vervanger lijkt klaar te staan: Enrique Lofolomo hoopt zijn kans te grijpen én mee te strijden voor een plek in de top zes.

Zulte Waregem speelt dit weekend thuis tegen Cercle Brugge. Essevee zal het in dit duel wel zonder een van zijn sterkhouders moeten doen: Tochukwu Nnadi is er niet bij, aangezien hij rood pakte tegen Standard afgelopen weekend.

Het ziet ernaar uit dat Enrique Lofolomo zijn vervanger wordt. De Duitser moest het dit seizoen vooral met invalbeurten doen, al blijft hij ook geregeld 90 minuten lang op de bank zitten.

Lofolomo klaar om zijn kans te grijpen én Essevee richting top zes te duwen

"Ik wil deze kans met beide handen grijpen", opent Loflomo bij Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk hoop ik in de toekomst meer minuten te maken. Nnadi en ikzelf kunnen samenspelen, maar we zijn beiden verdedigend ingesteld. Met Thomas Claes creëren we nu eenmaal meer kansen."

Voor zichzelf is het uiteraard goed om een knappe prestatie te leveren, maar de ploeg staat heel dicht bij de top 6. Met 20 punten staat Zulte Waregem op de zevende plaats, en kan het de top 6 ruiken.

"Thuis moeten we altijd vol voor de winst gaan. Als we aan het langste eind trekken, maken we opnieuw een sprongetje in het klassement", gaat Lofolomo verder. "Stiekem droom ik van de top zes. Ik hou trouwens wel van de play-offs. Elke ploeg heeft nog iets om voor te spelen. In Duitsland was het soms saai."