Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

David Hubert kijkt uit naar de burenstrijd tegen Anderlecht, een wedstrijd die voor hem persoonlijk bijzonder aanvoelt. "Natuurlijk heeft deze wedstrijd een andere betekenis voor mij persoonlijk", zei hij op zijn persconferentie.

"Ook al heb ik dit seizoen al tegen Anderlecht gespeeld met OHL en ben ik al teruggekeerd in dit stadion met Union in de Champions League... Het is bijzonder om een voormalige club opnieuw te ontmoeten, maar dat verandert niets aan mijn voorbereiding.”

De voormalige coach van paars-wit erkent dat zijn verleden bij RSCA deze derby een extra dimensie geeft. “Ik heb daar drie mooie jaren doorgebracht, op verschillende niveaus: als speler, assistent en hoofdtrainer. Met veel mensen had ik oprechte relaties en het klikte goed, met anderen minder. Het kan niet met iedereen klikken, dat is nu eenmaal zo in het leven.”

Toch ligt zijn volledige focus op zijn huidige club. “Ik ben nu 100% bij Union en ben daar heel blij mee. Wanneer ik spreek, spreek ik namens Union; ik wil de cultuur en het DNA van de club laten zien en er tegelijkertijd mijn eigen elementen aan toevoegen.”

Geen gemakkelijke wedstrijd

Sportief gezien verwacht Hubert geen makkelijke klus. “Het is de nummer één tegen de nummer drie, dus het verschil tussen de teams is klein. Het zijn twee teams met een verschillend speelstijl en we moeten de zwakke plek van de tegenstander vinden. We weten dat het niet gemakkelijk zal worden.”

De Union-coach benadrukt dat zowel aanvallend als verdedigend alles moet kloppen. "We moeten de wedstrijd zo perfect mogelijk spelen, zowel in de aanval als in de verdediging." 

Volg Anderlecht - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (30/11).

