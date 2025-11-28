Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Speeldag 16 staat voor de deur en de scheidsrechters zijn bekendgemaakt. Ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit!

Het was even spannend of speeldag 16 überhaupt zou doorgaan, met de chaos rond DAZN in het achterhoofd, maar uiteindelijk kwam er goed nieuws. Alle matchen worden uitgezonden en de VAR zal werken zoals het hoort.

Ondertussen werden ook de scheidsrechters aangeduid. Simon Bourdeaud’hui komt als eerste in actie: hij fluit op vrijdagavond de clash tussen KV Mechelen en Standard. Zaterdag neemt Dender het op tegen Westerlo, met Jan Boterberg als hoofdref.

Brusselse derby voor Verboomen, D'Hondt fluit Club-Antwerp

Massimiliano Ledda komt voor de vijfde keer in de JPL in actie: hij moet Zulte Waregem - Cercle Brugge in goede banen leiden. Charleroi - La Louvière werd aan Bram Van Driessche gegeven.

Antwerp gaat zondagnamiddag op bezoek bij Club Brugge, waar Lothar D'Hondt zijn scheidsrechterspak aantrekt. Genk neemt het in de namiddag op tegen OH Leuven met Wesli De Cremer als scheidsrechter.

Nadien volgen er nog twee leuke wedstrijden. Nathan Verboomen fluit de Brusselse derby Anderlecht - Union SG. KAA Gent - STVV is voor Lawrence Visser, die de speeldag afsluit.