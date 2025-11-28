Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Speeldag 16 staat voor de deur en de scheidsrechters zijn bekendgemaakt. Ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit!

Het was even spannend of speeldag 16 überhaupt zou doorgaan, met de chaos rond DAZN in het achterhoofd, maar uiteindelijk kwam er goed nieuws. Alle matchen worden uitgezonden en de VAR zal werken zoals het hoort.

Ondertussen werden ook de scheidsrechters aangeduid. Simon Bourdeaud’hui komt als eerste in actie: hij fluit op vrijdagavond de clash tussen KV Mechelen en Standard. Zaterdag neemt Dender het op tegen Westerlo, met Jan Boterberg als hoofdref.

Brusselse derby voor Verboomen, D'Hondt fluit Club-Antwerp

Massimiliano Ledda komt voor de vijfde keer in de JPL in actie: hij moet Zulte Waregem - Cercle Brugge in goede banen leiden. Charleroi - La Louvière werd aan Bram Van Driessche gegeven.

Antwerp gaat zondagnamiddag op bezoek bij Club Brugge, waar Lothar D'Hondt zijn scheidsrechterspak aantrekt. Genk neemt het in de namiddag op tegen OH Leuven met Wesli De Cremer als scheidsrechter.

Lees ook... Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of nietNadien volgen er nog twee leuke wedstrijden. Nathan Verboomen fluit de Brusselse derby Anderlecht - Union SG. KAA Gent - STVV is voor Lawrence Visser, die de speeldag afsluit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

17:30
Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

Mogen Anderlecht of Club Brugge hun matchen zelf uitzenden? Dit is hoe het er voorstaat na DAZN-saga

14:40
9
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

10:45
5
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
4
Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

Twee kandidaten om Wouter Vandenhaute te vervangen bij de voetbalbond

13:30
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

08:40
12
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00
Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

06:00
Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

10:30
Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League Reactie

Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League

11:10
Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

11:20
1
Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

Jelle Vossen zit duidelijk in met zijn afscheid van het voetbal: "Deze situatie hier..."

18:00
4
El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad" Reactie

El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"

10:10
Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

09:30
1
Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

07:00
1
Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

06:30
13
Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"

Fans maken iets los bij KV Mechelen-coach Vanderbiest: "Wie zegt dat dit hem niets doet, moet naar de dokter"

20:20
1
Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
2
Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" Reactie

Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"

07:50
Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

10:00
1
🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

07:40
10
KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

09:00
Paul Gheysens aan zet? Antwerp-supporters moeten ook realistisch zijn

Paul Gheysens aan zet? Antwerp-supporters moeten ook realistisch zijn

20:40
🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

08:00
3
Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

22:57
Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

07:20
Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

23:00
📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

📷 OFFICIEEL Royal Antwerp FC heeft een nieuwe coach: nog niet op de bank tegen Club Brugge

15:49
8
🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

22:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

14:20
"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

"Dat kan ik hier niet zeggen": Club-winger Carlos Forbs houdt de lippen stijf op elkaar na deze vraag

21:40
Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

14:20
6
Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

Kan Zulte Waregem dit seizoen verrassen? "Stiekem droom ik van de top 6"

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club en Union André Coenen André Coenen over Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard Bemmer Bemmer over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" rinus michels rinus michels over Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van Nelvafrel Nelvafrel over Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's" -URKO -URKO over Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent Snoek Snoek over 🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld Obiku Obiku over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Snoek Snoek over Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord Dirk ie Dirk ie over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved