Franky Van der Elst is zeer duidelijk over nieuwe coach Antwerp

De 53-jarige Nederlander Joseph Oosting is de nieuwe coach van Royal Antwerp FC. Is hij in staat om The Great Old opnieuw op de rails te krijgen, nadat Stef Wils dat niet kon? Franky Van der Elst laat zijn licht schijnen op de zaak.

Stef Wils heeft het volgens Franky Van der Elst niet makkelijk gehad toen hij instapte bij Royal Antwerp FC. De geldkraan ging volgens de analist net op dat moment dicht en zo waren de werkomstandigheden allesbehalve ideaal.

Wat kan Oosting bij Antwerp?

“Al snap ik wel dat het voor hem destijds een kans was die hij moest grijpen. Maar een ideaal moment was het zeker niet", aldus Van der Elst in Foxpop bij Het Nieuwsblad over de zaak.

Ondertussen is er met de 53-jarige Nederlander Joseph Oosting een nieuwe trainer gevonden die de challenge bij Antwerp wil aangaan. Na Mark Van Bommel en Andries Ulderink is hij niet de eerste Nederlander de voorbije jaren bij The Great Old.

Meteen moeilijke wedstrijden voor coach Antwerp

“Het is opnieuw een Nederlander. Mark van Bommel heeft het bij Antwerp natuurlijk fantastisch gedaan. Laten we hopen dat Oosting vooral iets mee heeft van hem. Hij zal ze alleszins zo snel mogelijk moeten wegkrijgen daar onderin."

"Het zou een ramp zijn voor Antwerp dat de kampioen van drie seizoenen geleden plots de play-downs zou moeten spelen. Hij begint er alvast aan met een loodzwaar schema: Club Brugge uit, Genk thuis, Gent uit en dan thuis Anderlecht. Dat is meteen een stevige berg waar meneer Oosting voor staat.