Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

KAA Gent neemt het dit weekend op tegen STVV in een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Met het oog op de top-6 en de Champions' Play-offs kunnen de Buffalo's maar beter winnen. Makkelijk zal dat niet zijn tegen een ploeg in vorm.

KAA Gent staat halfweg de competitie op een zesde plaats met 22 punten. De bezoekers uit Sint-Truiden staan vierde met vijf punten meer onder coach Wouter Vrancken.

Wat kunnen de Buffalo's tegen de Kanaries?

En dus is het aan de Buffalo's om de kloof proberen te verkleinen op speeldag 16. Op zondagavond kruisen ze de degens met De Kanaries.

Dat gaan ze wel moeten doen zonder een aantal sterkhouders. Dat heeft Ivan Leko laten blijken op zijn persconferentie op vrijdag in het oefencentrum in Gent.

Veel sterkhouders afwezig voor KAA Gent?

"De match van zondag komt nog te vroeg voor Hatim Es-Saoubi en Jean-Kévin Duverne, Max Dean is geschorst. Siebe Van Der Heyden is mogelijk klaar voor een basisplaats, terwijl het voor Maksim Paskotsi nog afwachten is", klinkt het op de webstek van KAA Gent.

"STVV staat op de plaats die het verdient", sprak Ivan Leko op zijn persconferentie. "Ook al hebben ze een thuisvoordeel door het kunstgras, ze hebben nog geen punten gestolen dit seizoen." Aan Gent om in eigen huis de punten thuis te houden. Wij zijn zondagavond ter plekke in de Planet Group Arena.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KAA Gent - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15 (30/11).

KAA Gent
STVV
Ivan Leko

Meer nieuws

