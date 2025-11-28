Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Lorenz Lomme
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Sporting Charleroi wil revanche nemen tegen RAAL La Louvière na de eerdere nederlaag dit seizoen tegen de Henegouwse buren. Slechts één punt scheidt de twee teams voor deze Waalse derby.

Zaterdagavond ontvangt Sporting Charleroi La Louvière voor een Henegouwse derby. Dat wordt wedstrijd met een vleugje revanche na de 1-0 nederlaag in de Easi Arena, waarbij beide teams door slechts één punt gescheiden worden.

Charleroi-coach Rik De Mil sprak vrijdag de verzamelde pers toe. Hij was de heenwedstrijd daarbij niet vergeten. "We hadden vorig seizoen aan het begin van het seizoen moeite met lage blokken, maar daar hebben we in de loop der tijd vooruitgang op geboekt. Ook dit seizoen hebben we daar problemen mee en daar werken we aan. In zo'n situatie moet je goed en geduldig zijn met de bal, want de Wolven zijn erg goed in de omzettingen."

Nog steeds gefrustreerd over de heenwedstrijd

De oefenmeester nam geen blad voor de mond als hij terugdacht aan de vorige wedstrijd tussen beide clubs. "Niets ging goed die dag, qua intensiteit, grinta, tweede ballen, duels, zelfs met de bal. Ik herkende mijn team niet, ook al hebben we sindsdien gezien dat La Louvière veel teams, inclusief de grote clubs, problemen heeft bezorgd."

De Mil maakte ook van de gelegenheid gebruik om het werk van zijn tegenstander te benadrukken. "De coach daar levert echt goed werk, want na hun allereerste wedstrijd van het seizoen tegen Standard dacht ik dat dit team dit seizoen problemen zou kunnen hebben."

"Hoewel het geen gemakkelijke tegenstander is, moeten we deze wedstrijd beter aanpakken dan in de heenwedstrijd", concludeerde hij. Deze Henegouwse derby belooft een dubbeltje op zijn kant te worden, want La Louvière zorgde al voor enkele verrassingen dit seizoen.

Volg Charleroi - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (29/11).

