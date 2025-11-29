Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"
Bij de familie Kana is er véél talent voorhanden. En dat zou wel eens zijn gevolgen kunnen hebben voor de toekomst, ook van onze nationale ploeg. Guéry Kana, de patriarch, heeft grote plannen voor zijn drie zonen Marco, Joël en Cresus.

Door zijn debuut in het eerste elftal van Anderlecht op slechts 16-jarige leeftijd, zou je bijna vergeten dat Marco Kana nog altijd maar 23 lentes jong is. De jongeling heeft zware tijden meegemaakt bij Sporting, maar is nu sinds het begin van het seizoen terug als basisspeler.

Helemaal doorgegroeid vanuit de RSCA Futures

Vorig seizoen speelde hij bij de RSCA Futures en deelde hij het veld met zijn jongere broer. Deze laatste, begint op 19-jarige leeftijd ook op de deur te kloppen en kan zowel als verdedigende middenvelder als als centrale verdediger spelen.

En dan is er nog het fenomeen Cresus Kana, de jongste in de rij. Hoewel hij pas 13 jaar oud is, weerhield dat hem er niet van om recentelijk uitgeroepen te worden tot beste speler van de Algarve Cup met het onder 16-team van Anderlecht, waarvan hij de aanvoerder is.

Gevolgd door de federatie

Drie broers en dus ook drie spelers die kunnen kiezen om België of de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen. In Het Belang van Limburg lijkt Guéry Kana uit te leggen dat zijn drie zonen trouw zullen blijven aan België: "Wanneer het nationale team speelt, staan we op om het volkslied te zingen. Het Belgische volkslied, ja. Ik weet dat Congo overal spelers rekruteert, maar mijn zonen hebben altijd voor de Belgische jeugdteams gespeeld."

De familie Kana wil geen overhaaste beslissingen nemen: "België lijkt ons de natuurlijke keuze. Ik heb al berichten ontvangen van Vincent Mannaert waarin staat dat de Belgische federatie onze zonen nauwlettend volgt. We staan open voor deze mogelijkheid. Droomt Marco van het WK 2026? Hij denkt er waarschijnlijk wel aan. Maar is het realistisch?"

