Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Wat kan Konstantinos Karetsas toch een aardig stukje voetballen. Dat heeft heel Europa onlangs nog kunnen zien in de Europa League.

Hoe het talent dat pas zijn achttiende verjaardag vierde van in de hoek van de zestien meter de bal heerlijk in de linkerbovenhoek krulde tegen Basel: wow, dat was klasse. Het was ook lang niet zijn enige actie uit de wedstrijd, want zowel aanvallend als verdedigend trachtte Karetsas zijn steentje bij te dragen. Zo hielp hij Genk mee aan de zege.

Als hij dat kan brengen in de Europa League, dan zou het toch ook moeten kunnen in de Jupiler Pro League. Misschien ontbolstert Karetsas vanaf nu helemaal, om te beginnen in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Het zou niet onlogisch zijn dat een speler die net zo'n kunststukje heeft opgevoerd in Europa de tegenstander angst inboezemt.

Genk heeft voor Mazzu tal van sterkhouders

Heeft Felice Mazzu dan misschien een specifiek plan in gedachten om Karetsas lam te leggen? Die vraag kreeg de trainer van OHL bij Het Belang van Limburg. "Ik heb geen plan speciaal voor Kos Karetsas, want dan moet ik er ook één voor Daan Heymans hebben, voor de bewegingen van Bryan Heynen, de loopacties van Hyeon-gyu Oh."

Kortom: RC Genk is een ploeg met verschillende spelers die het verschil kunnen maken volgens Mazzu. Het is onbegonnen werk om voor al die spelers een mannetje op te offeren. Het Leuvense collectief zal goed moeten zijn. "We hebben gewerkt op de algemene structuur. Dat moet onze basis zijn: goede organisatie, sterk in duels. En daarna geloven in ons eigen kunnen."

OHL wellicht met driemansdefensie

Sowieso zou er in het algemeen wel sprake zijn van een plan langs Leuvense kant. OHL zou aan de start komen met een driemansdefensie. Het is nog geen zekerheid dat rechterwingback Oscar Gil aan de aftrap komt.