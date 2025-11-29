Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wat kan Konstantinos Karetsas toch een aardig stukje voetballen. Dat heeft heel Europa onlangs nog kunnen zien in de Europa League.

Hoe het talent dat pas zijn achttiende verjaardag vierde van in de hoek van de zestien meter de bal heerlijk in de linkerbovenhoek krulde tegen Basel: wow, dat was klasse. Het was ook lang niet zijn enige actie uit de wedstrijd, want zowel aanvallend als verdedigend trachtte Karetsas zijn steentje bij te dragen. Zo hielp hij Genk mee aan de zege.

Als hij dat kan brengen in de Europa League, dan zou het toch ook moeten kunnen in de Jupiler Pro League. Misschien ontbolstert Karetsas vanaf nu helemaal, om te beginnen in de thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Het zou niet onlogisch zijn dat een speler die net zo'n kunststukje heeft opgevoerd in Europa de tegenstander angst inboezemt.

Genk heeft voor Mazzu tal van sterkhouders

Heeft Felice Mazzu dan misschien een specifiek plan in gedachten om Karetsas lam te leggen? Die vraag kreeg de trainer van OHL bij Het Belang van Limburg. "Ik heb geen plan speciaal voor Kos Karetsas, want dan moet ik er ook één voor Daan Heymans hebben, voor de bewegingen van Bryan Heynen, de loopacties van Hyeon-gyu Oh."

Kortom: RC Genk is een ploeg met verschillende spelers die het verschil kunnen maken volgens Mazzu. Het is onbegonnen werk om voor al die spelers een mannetje op te offeren. Het Leuvense collectief zal goed moeten zijn. "We hebben gewerkt op de algemene structuur. Dat moet onze basis zijn: goede organisatie, sterk in duels. En daarna geloven in ons eigen kunnen."

OHL wellicht met driemansdefensie

Lees ook... Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraagSowieso zou er in het algemeen wel sprake zijn van een plan langs Leuvense kant. OHL zou aan de start komen met een driemansdefensie. Het is nog geen zekerheid dat rechterwingback Oscar Gil aan de aftrap komt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KRC Genk - OH Leuven live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (30/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
OH Leuven
Konstantinos Karetsas

Meer nieuws

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
1
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

19:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
5
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
2
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

12:30
1
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

Johan Boskamp fileert Club Brugge, Genk en Union SG

10:00
Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen

10:30
2
Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

11:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
4
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Tofke Tofke over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" patje teppers patje teppers over Zulte Waregem - Cercle Brugge: 1-1 Jp Peeters Jp Peeters over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i ontleder ontleder ontleder ontleder over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - STVV: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Johnnie Walker Johnnie Walker over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach Johnnie Walker Johnnie Walker over Twaalf jaar na zijn vertrek: de hereniging tussen Anderlecht en Marcin Wasilewski Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved