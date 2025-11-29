Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

Lorenz Lomme
| Reageer
Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5847

De Pro League lanceert jaarlijks een campagne ten voordele van zijn sociale partner Younited Belgium. Voor de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standard werd bekendgemaakt hoeveel geld die actie in het laatje gebracht heeft.

De Pro League toonde opnieuw zijn goede hart door 750 voetbalitems te veilen, waaronder uiteraard een pak voetbaltruitjes van sterren in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League.

De Pro League maakt de resultaten van de veiling nu bekend op zijn website. Het match-worn truitje van Club Brugge-ster Hans Vanaken bracht het meeste geld in het laatje: 1.600 euro. Alexis Beka Beka tekende voor 1.100 euro, terwijl Jarne Steuckers 950 euro opbracht. Een mooie top drie.

Nainggolan wint in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League was het truitje van Radja Nainggolan het duurste met 750 euro. De top drie wordt vervolledigd door August De Wannemacker (428 euro) en Beau Reus (420 euro). Op clubniveau is Club Brugge de winnaar met 8.778 euro, voor Union SG  (8.040 euro) en KV Mechelen (7.197 euro).

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, toont zich tevreden. "Deze campagne toont de ware kracht van het Belgisch voetbal", klinkt het. "Met meer dan 15.000 biedingen op 750 items tonen onze fans, clubs en partners opnieuw waartoe we in staat zijn als we samenwerken en ons achter hetzelfde doel scharen."

"Met de ingezamelde middelen helpen we meer dan 2.000 kwetsbare mensen in 60 Younited-teams met hun herintegratie in de maatschappij. Dit resultaat voor Younited Belgium onderstreept dat voetbal, ook wanneer het stormt, een verbindende en mobiliserende motor blijft."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Hans Vanaken

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

09:30
Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

09:30
Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja"

08:00
4
Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

Dé troef van JPL-laagvlieger die zelf naar het WK gaat en ooit 22 miljoen euro waard was

09:00
Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

Ferme domper voor Dender: sterkhouder maanden out

07:40
Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

Begrotingsakkoord heeft ook pijnlijke gevolgen voor (voetbal)supporters

08:40
Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

Speler KAA Gent beseft voor duel met STVV: "1 gele kaart is te weinig"

08:21
Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

Is dit hét moment voor Anderlecht om tegen Union te spelen?

07:20
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten

23:48
6
Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

Geblesseerde Kevin De Bruyne deelt schitterend cadeau uit aan Noa Lang

06:30
Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

Challenger Pro League: Beerschot en Lommel pakken de volle buit

23:00
No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

No Hammar, no party: KV Mechelen na zege in Genk door Standard weer met de voeten op de grond gezet

22:39
Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

21:00
DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

DAZN baart de Pro League zorgen: uitzendingen kunnen elk moment worden stopgezet

22:30
'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

21:20
2
Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit

22:00
2
Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

19:30
3
Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

Red Flames spoelen Nations League-ontgoocheling door met oefenzege tegen Zwitserland

21:40
Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

Rik De Mil hard voor Charleroi voor Henegouwse clash: "Ik herkende mijn ploeg niet"

20:20
Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

Club Brugge-icoon blij met Genk en Union, maar met stevige kritiek richting Club Brugge

19:00
'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

'Anderlecht ziet unieke transferopportuniteit mogelijk alsnog uit handen glippen'

20:00
1
Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

Kompany verdedigt speler van Bayern München na eerste nederlaag: "Ik ben een beetje verbaasd"

19:40
Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

Arteta komt met belangrijke update over Leandro Trossard

19:25
Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

16:30
6
Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

Problemen nog niet van de baan: Pro League reageert meteen na berichtgeving DAZN

18:20
Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

Pocognoli mist iets bij Monaco ... wat de kracht van Union net is

18:40
Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

Ivan Leko moet slikken voor wedstrijd tegen STVV, dat "op verdiende plaats staat"

17:40
1
Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

17:20
Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans

17:00
6
Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje

18:00
3
Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

15:45
KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

KV Mechelen de revelatie van het seizoen? Daar heeft Wouter Vrancken wel iets over te zeggen

16:45
Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

Beerschot moeit zich in promotiedebat: Nick Shinton onthult hoe het succes tot stand komt

16:15
2
DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

DONE DEAL: KAA Gent blijft geloven in de toekomst met contract voor zoon van bekende voetballer

16:00
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Bart weet het Bart weet het over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten Canard-i Canard-i over 'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder' Canard-i Canard-i over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" TIGERMANIA TIGERMANIA over Net nu: DAZN sluit nieuwe megadeal van vijf miljard euro met LaLiga in Spanje Essevee for ever Essevee for ever over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach André Coenen André Coenen over Standard blijft klappen krijgen: opnieuw valt een basisspeler geblesseerd uit ontleder ontleder ontleder ontleder over KV Mechelen - Standard: 0-1 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge Nelvafrel Nelvafrel over Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved