Pro League: het truitje van deze voetballer bracht het meeste geld op voor Younited Belgium

De Pro League lanceert jaarlijks een campagne ten voordele van zijn sociale partner Younited Belgium. Voor de wedstrijd tussen KV Mechelen en Standard werd bekendgemaakt hoeveel geld die actie in het laatje gebracht heeft.

De Pro League toonde opnieuw zijn goede hart door 750 voetbalitems te veilen, waaronder uiteraard een pak voetbaltruitjes van sterren in de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League.

De Pro League maakt de resultaten van de veiling nu bekend op zijn website. Het match-worn truitje van Club Brugge-ster Hans Vanaken bracht het meeste geld in het laatje: 1.600 euro. Alexis Beka Beka tekende voor 1.100 euro, terwijl Jarne Steuckers 950 euro opbracht. Een mooie top drie.

Nainggolan wint in de Challenger Pro League

In de Challenger Pro League was het truitje van Radja Nainggolan het duurste met 750 euro. De top drie wordt vervolledigd door August De Wannemacker (428 euro) en Beau Reus (420 euro). Op clubniveau is Club Brugge de winnaar met 8.778 euro, voor Union SG (8.040 euro) en KV Mechelen (7.197 euro).

Lorin Parys, de CEO van de Pro League, toont zich tevreden. "Deze campagne toont de ware kracht van het Belgisch voetbal", klinkt het. "Met meer dan 15.000 biedingen op 750 items tonen onze fans, clubs en partners opnieuw waartoe we in staat zijn als we samenwerken en ons achter hetzelfde doel scharen."

"Met de ingezamelde middelen helpen we meer dan 2.000 kwetsbare mensen in 60 Younited-teams met hun herintegratie in de maatschappij. Dit resultaat voor Younited Belgium onderstreept dat voetbal, ook wanneer het stormt, een verbindende en mobiliserende motor blijft."