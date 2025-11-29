Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

De situatie bij Cercle Brugge blijft zorgwekkend. Met slechts twaalf punten uit vijftien wedstrijden staat groen-zwart voorlaatste, en volgens analist Vital Borkelmans is vooral het gebrek aan een duidelijk plan een fundamenteel probleem.

Hij begrijpt niet hoe de club het sportieve beleid momenteel aanpakt en ziet vooral chaos in de beslissingen die de voorbije weken genomen werden. Borkelmans wijst daarbij eerst naar het ontslag van Miron Muslic. “Ik begrijp niet goed wat het plan is bij Cercle. Ze gooiden Muslic buiten, maar zijn ze nu dan zoveel beter af?”, vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad.

Hij vindt dat het bestuur daarmee vooral zichzelf in vraag moet stellen, want de opvolging werd volgens hem op een bijzonder ongelukkige manier aangepakt. Vooral de rol die Jimmy De Wulf moest spelen, zat de analist dwars. “Ze hebben ook iemand als Jimmy De Wulf gewoon voor de leeuwen gegooid, want dat was het toch echt wel?"

"Die jongen deed zijn uiterste best, maar zat natuurlijk vol stress voor die cruciale duels. En dan vervangen ze hem weer gewoon. Ik vind dat een gebrek aan respect.”

Onur Cinel, wie is dat?

Dat de club hem zo snel weer afzette, vindt hij tekenend voor de manier waarop trainers in België behandeld worden. “Ik heb het gevoel dat ze in België alleen uit de slechte pot met trainers kiezen.”

Daarna kwam de aanstelling van Onur Cinel, een onbekende naam in de Belgische competitie. "Die Onur Cinel ken ik niet", vervolgt Borkelmans. "Niemand kende hem, waarom is er dan zoveel vertrouwen in hem? Ik kan me niet voorstellen dat een Belgische coach overleeft met zulke cijfers."

Volgens Borkelmans moet de club dringend orde op zaken stellen, want de tijd tikt ongenadig weg. “Als daar niet snel verandering in komt, zie ik het toch maar somber in, ook al hebben ze kwaliteit in huis. Voor Cercle is het erop of eronder.”