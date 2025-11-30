En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

Club Brugge verloor nipt van Antwerp en staat onder druk. Coach Nicky Hayen benadrukte na afloop dat de ploeg moet terugvechten en dat de komende wedstrijden richtinggevend zullen zijn.

Recente nederlagen

De Bruggelingen leden drie opeenvolgende nederlagen. Eerst op Anderlecht, vervolgens een zware Europese misstap die werd omschreven als de slechtste Champions League-wedstrijd in jaren, en tenslotte een verlies tegen Antwerp.

Hoewel statistieken aangeven dat er nog circa vijftig procent kans is om de volgende ronde van de Champions League te halen, groeit de onrust binnen de club. Hayen gaf aan dat de nederlaag moeilijk te verteren was.

“Als je 15 op 15 pakt, kan je een nederlaag aanvaarden. Na Sporting wilden we iets positiefs neerzetten. De match was best oké, maar verliezen is erg zuur”, klonk het bij Het Nieuwsblad. Hij benadrukte dat het resultaat niet overeenkwam met de inspanning die geleverd werd.

Collectieve strijdlust

De coach wees op de noodzaak om samen sterker terug te komen. “We willen keihard terugvechten”, reageerde hij. Hij maakte duidelijk dat de ploeg zich moet herpakken en dat de komende week cruciaal wordt. De wintermercato kan later nog bijsturing brengen, maar op korte termijn moeten resultaten volgen om de rust te herstellen.

Belangrijke duels in december

Lees ook... Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg ›De uitwedstrijden tegen OH Leuven en STVV krijgen bijzondere betekenis. Hetzelfde tweeluik kostte Carl Hoefkens drie jaar geleden zijn positie van trainer bij Club Brugge. Opletten dus voor Hayen, want de emmer is bijzonder vol aan het lopen...