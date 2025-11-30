Reactie Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
| Reageer
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zette zondag een nieuwe stap in zijn opmars met een felbevochten 1-0-zege tegen Union in de Brusselse derby. Na de overwinning tegen Club Brugge voelt het in het Lotto Park alsof er eindelijk opnieuw kan geademd worden.

“Die eerste helft was goed: snelheid, intensiteit, 1-0 voor. De tweede helft was minder, maar dit was een overwinning op spirit", zei Besnik Hasi na afloop. “Mijn spelers gooiden er al hun lichaamsdelen voor.”

De coach zag hoe zijn ploeg na rust vooral moest overleven. Toch kwamen de Brusselaars er twee keer gevaarlijk uit. “Daar hadden we misschien meer kunnen uithalen. Maar ik ben heel blij met die drie punten en het momentum dat we nu hebben", klonk het.

Kritiek heeft Hasi pijn gedaan

Hasi benadrukte dat de ploeg stappen heeft gezet. “We moeten nog groeien, maar dat is logisch. Met Camara, Sardella en Bertaccini hebben we nu snelheid die we in het begin van het seizoen niet hadden.”

De vraag of de perceptie rond hem veranderd is, wimpelde hij weg. “Een maand geleden wilden sommige supporters mij nog weg. Dat kan nu even snel weer keren. Voor mij blijft dat hetzelfde. Als je veel gegeven hebt aan een club, doet dat pijn, maar de omstandigheden waren er toen niet naar. Nu moeten we vooral bescheiden blijven.”

Voet naast Club en Union

Lees ook... Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij UnionHasi zag dat Anderlecht eindelijk opnieuw kon wedijveren met de intensiteit van de twee sterkste ploegen van het land. “Qua intensiteit zetten we onze voet naast Union en Club. We komen dichterbij. Fysiek en qua snelheid staan we er nu beter voor . Vandaag hebben we ook weer veel duels gewonnen.”

In de stand schuift Anderlecht op tot op één punt van Club Brugge, maar Hasi wil het daar niet te veel over hebben. “We mogen niet focussen op punten of rangschikking. Natuurlijk is het leuk dat we naderen, maar Union en Club spelen heel veel wedstrijden. Daardoor kunnen ze punten laten liggen.”

Nog ver van de titel

Over titeldromen blijft de coach bijzonder nuchter. “Daar zijn we nog ver van. Wat supporters denken is hun goed recht, maar wij moeten de voeten op de grond houden. We willen beter doen dan vorig seizoen, jonge spelers integreren en waarde creëren om de club gezond te houden. Dit jaar konden we niemand verkopen. We moeten de basis leggen voor de toekomst.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Besnik Hasi

Meer nieuws

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

20:29
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel De derde helft

📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

21:50
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
2
Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken De derde helft

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

21:20
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

21:13
En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

21:00
3
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

20:30
Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone Reactie

Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

19:35
Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Reactie

Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

19:13
1
Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel" Reactie

Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"

19:00
🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

20:00
"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

18:30
📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

19:00
Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

08:20
9
Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

Analist is heel erg duidelijk over de situatie van Stroeykens en Verschaeren bij Anderlecht

16:00
1
Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG

15:30
6
Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

Louis Patris trekt met duidelijk plan naar Lotto Park: "Hij is ook een beetje gek"

14:00
'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse'

17:30
3
LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

LIVE: Anderlecht wil in burenstrijd vierde zege op rij pakken en dat is jaren geleden

10:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: Angulo - De Cat

17:30
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen Reactie

Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

18:15
2
Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

Racing Genk wint nipt maar verdiend van OH Leuven dankzij twee assists van Kos Karetsas

17:57
Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

Imke Courtois houdt zich niet in over Pro League en DAZN: "Zij leven in die realiteit"

17:00
Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Reactie

Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg

17:15
4
🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

18:00
"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge Reactie

"Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge

16:25
28
'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

'Drie competities die hem willen: speler van Zulte Waregem klaar voor winters vertrek'

16:30
Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

Antwerp mist penalty, maar dient dominant Club Brugge in het slot eerste thuisnederlaag aan

15:27
Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

Anderlecht heeft heel jong verdedigend talent uit Colombia in het vizier

11:30
"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler De derde helft

"Zal zich een leuk autootje kunnen veroorloven": Boskamp is resoluut over Genkspeler

15:00
Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

06:00
Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden

14:30
11
'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Anderlecht - Union SG: 1-0 TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Club Brugge - Antwerp: 0-1 Dan the Man Dan the Man over En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge mr Z mr Z over 'Vertrekt Nilson Angulo dan toch nog deze winter? Deze clubs tonen interesse' Artevelde Artevelde over KAA Gent - STVV: 1-2 RedRover68 RedRover68 over "Tien keer beter dan Antwerp": Vanaken reageert op fluitend publiek na eerste thuisnederlaag Club Brugge J K J K over Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen J K J K over Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking Dirk ie Dirk ie over Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Jeroentanesy Jeroentanesy over Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved