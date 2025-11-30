Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

Anderlecht zette zondag een nieuwe stap in zijn opmars met een felbevochten 1-0-zege tegen Union in de Brusselse derby. Na de overwinning tegen Club Brugge voelt het in het Lotto Park alsof er eindelijk opnieuw kan geademd worden.

“Die eerste helft was goed: snelheid, intensiteit, 1-0 voor. De tweede helft was minder, maar dit was een overwinning op spirit", zei Besnik Hasi na afloop. “Mijn spelers gooiden er al hun lichaamsdelen voor.”

De coach zag hoe zijn ploeg na rust vooral moest overleven. Toch kwamen de Brusselaars er twee keer gevaarlijk uit. “Daar hadden we misschien meer kunnen uithalen. Maar ik ben heel blij met die drie punten en het momentum dat we nu hebben", klonk het.

Kritiek heeft Hasi pijn gedaan

Hasi benadrukte dat de ploeg stappen heeft gezet. “We moeten nog groeien, maar dat is logisch. Met Camara, Sardella en Bertaccini hebben we nu snelheid die we in het begin van het seizoen niet hadden.”

De vraag of de perceptie rond hem veranderd is, wimpelde hij weg. “Een maand geleden wilden sommige supporters mij nog weg. Dat kan nu even snel weer keren. Voor mij blijft dat hetzelfde. Als je veel gegeven hebt aan een club, doet dat pijn, maar de omstandigheden waren er toen niet naar. Nu moeten we vooral bescheiden blijven.”

Voet naast Club en Union

In de stand schuift Anderlecht op tot op één punt van Club Brugge, maar Hasi wil het daar niet te veel over hebben. “We mogen niet focussen op punten of rangschikking. Natuurlijk is het leuk dat we naderen, maar Union en Club spelen heel veel wedstrijden. Daardoor kunnen ze punten laten liggen.”

Nog ver van de titel

Over titeldromen blijft de coach bijzonder nuchter. “Daar zijn we nog ver van. Wat supporters denken is hun goed recht, maar wij moeten de voeten op de grond houden. We willen beter doen dan vorig seizoen, jonge spelers integreren en waarde creëren om de club gezond te houden. Dit jaar konden we niemand verkopen. We moeten de basis leggen voor de toekomst.”