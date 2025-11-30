Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Enric Llansana kwam verrassend met een transparant masker om zijn gezicht te beschermen aan de aftrap. Niemand die iets had gehoord over een mogelijke blessure. "Ik heb mijn neus gebroken", gaf de Nederlander zelf de verklaring, die nog met zichtbaar paarse kringen onder de ogen rondliep.

De middenvelder liep de blessure op tijdens een trainingsduel. “Vorige donderdag ging ik in duel met Cédric Hatenboer en laten we zeggen dat ik daar niet zo goed uitgekomen ben", lachte hij. Gelukkig heeft hij geen pijn meer en belemmert de breuk hem niet om te spelen.

Wel moet Llansana wennen aan het beschermmasker. “Zolang het droog blijft, zie ik goed. Maar zodra ik begin te zweten, wordt het lastig", legde hij uit. “De plastic houdt het vast, ik had druppels in het masker. Het is eerlijk gezegd storend.”

De neusbreuk was nieuw voor hem. “Ik had nog nooit mijn neus gebroken, dus ook nog nooit zo’n masker gedragen", zei hij. “Normaal wordt mijn neus deze week weer rechtgezet en moet ik het masker nog enkele weken dragen.”

De anderen moeten zich zorgen maken

Sportief overheerste echter de voldoening. “We gaven heel weinig kansen weg en beheersten de wedstrijd", vond Llansana. “We zakten wat weg op het einde, maar het resultaat telt.”

Door de nederlaag van Club Brugge tegen Antwerp doet Anderlecht een uitstekende zaak. "We komen op vijf punten van de kop", glimlachte hij. "De anderen moeten zich zorgen maken, want Anderlecht komt eraan. De groep groeit en is voor niemand bang. We moeten mikken op het maximum."