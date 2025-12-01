Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

RSC Anderlecht behaalde zondag een knappe 1-0-zege tegen Union, een overwinning die in het Lotto Park stevig gevierd werd. De spelers van Anderlecht tanken week na week vertrouwen.

Yari Verschaeren was na afloop zichtbaar opgelucht. “Deze zege doet echt goed, zeker omdat het al een tijd geleden was dat we nog van Union wonnen", reageerde hij. “We wilden er vanaf het begin vol in vliegen en dat vroege doelpunt gaf ons rust. Ze duwden nog stevig door, maar we hebben goed standgehouden.”

Collectieve zege, Hazard geschorst

Ook Thorgan Hazard sprak van een zwaar bevochten, maar verdiende overwinning. “We blijven winnen, en dat is belangrijk", zei hij. “Union incasseert bijna geen goals, dus we wisten dat het moeilijk zou worden. Maar we mogen fier zijn: dit was een collectieve overwinning. Onze aanvallers zijn de eersten die verdedigend werk leveren, en de rest van het team volgde.”

Hazard ging ook in op het moment waarbij hij geel kreeg en geschorst blijkt voor de volgende match. “Ik heb Sykes niet geraakt en verdiende die kaart niet. Maar goed, die schorsing kan uiteindelijk een voordeel zijn. Drie matchen in één week, dat is zwaar voor mij. Een beetje rust komt misschien niet slecht uit.”

Uitblinken dankzij Hasi

Nilson Angulo, opnieuw de grote uitblinker, benadrukte dan weer het belang van de derbycontext. “Ik ben heel tevreden met deze overwinning, zeker in een derby tegen Union. Dat betekent veel", verklaarde de Ecuadoriaan. “We zitten op de goede weg, maar we moeten het blijven tonen.”

Volgens Angulo was vooral de teamspirit doorslaggevend. "We waren vandaag erg solidair, dat is het belangrijkste dat we moeten onthouden", klonk het. "En ik kan mijn beste voetbal spelen dankzij het vertrouwen dat de coach mij geeft."

Het vertrouwen binnen de groep lijkt na opnieuw een topmatch alleen maar groter te worden. Met vier opeenvolgende competitiezeges en een derbytriomf tegen Union staat Anderlecht er weer.