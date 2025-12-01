Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot blijft voorlopig goed meedraaien in de Challenger Pro League. De Ratten zijn momenteel derde met 33 punten. Een overlijden zorgt er nu voor dat de club in rouw is.

Beerschot nam afgelopen speeldag vlot de maat van FC Luik met 3-0 en blijft druk zetten op leider SK Beveren en tweede KV Kortrijk. Die tellen momenteel respectievelijk drie en twee punten meer.

De Ratten hopen op de promotie, een doel dat gezien de huidige situatie zeker niet onmogelijk lijkt. Deze week moeten de Antwerpenaren tegen La Louvière aan de bak in de achtste finales van de Croky Cup, waar ze zullen aantreden met een zwarte rouwband.

Familiaal drama bij Beerschot

Dat maakte Beerschot bekend op X naar aanleiding van een familiaal drama. "Onze club verkeert in diepe rouw na het overlijden van de vader van Rayhan en Jaleel El Grafel", klinkt het.

"Als eerbetoon zullen onze spelers morgen met een zwarte rouwband aantreden en wordt vóór de aftrap een minuut stilte gehouden", voegt Beerschot toe.

Rayhan El Grafel (18) speelde dit seizoen al drie keer mee in de Challenger Pro League. Broer Jaleel (18) kwam voorlopig enkel in actie voor de beloften van Beerschot. Bij deze willen we ook vanuit onze redactie onze steun betuigen.