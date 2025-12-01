Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

KAA Gent ging in eigen huis met 1-2 onderuit tegen STVV. Bij de rust zag het er nog goed uit voor de Buffalo's, maar na de pauze gingen ze finaal tegen het canvas. De supporters hadden genoeg gezien en floten hun eigen spelers in het slotkwartier en na de wedstrijd uit.

Siebe Van Der Heyden sprak in de catacomben van de Planet Group Arena duidelijke woorden. "Ik snap dat de supporters floten. We wilden geduldig blijven, maar zij willen dat we sneller vooruitspelen en dat kan ik begrijpen."

Praten? Hard werken en nederig zijn lijkt het devies van Ivan Leko

Verder gaf Van Der Heyden ook aan dat er misschien intern gepraat zal moeten worden na deze wedstrijd. Een gevoel dat niet meteen leefde bij coach Ivan Leko: "We zijn niet dom. Wat zouden we nu aan praten hebben?"

"Wat gaat dat veranderen? Het is misschien een kwestie van minder praten en meer werken. We moeten ons focussen op de basisprincipes en die uitvoeren. We moeten nederig blijven", aldus de coach streng in zijn analyse.

Ivan Leko kan de fans van KAA Gent heel goed begrijpen

“Ik kan de fans absoluut begrijpen. Ons voetbal was KAA Gent onwaardig. STVV heeft kort gezegd verdiend gewonnen. Ze waren beter dan ons. Het is een goede ploeg, maar het is niet FC Barcelona ook hé. We zoeken naar ons niveau."

