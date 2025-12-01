'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

Officieel begint de transfermarkt pas over een maand. Maar er kunnen van tevoren al overeenkomsten worden gevonden, en dat is nu ook het geval: KV Mechelen heeft de eerste winterse transfer van de Jupiler Pro League afgerond.

Een mooie zet van KV Mechelen: de Maneblussers hebben proactief gehandeld en verzekeren zich nu al van de eerste transfer van de komende wintermercato. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat de jonge spits Mauro Lenaerts (18 jaar) vanaf 1 januari Mechelaar zal zijn.

Medische tests op komst bij Mechelen voor Mauro Lenaerts

De aanvaller, opgeleid bij Lierse, moet nog zijn medische tests ondergaan voordat hij - als die succesvol zijn - officieel bij KVM kan aansluiten. Een gratis transfer bovendien, want Lenaerts speelde nog onder een jeugdcontract bij Lierse.

Men vermoedt dat de prestatie van Mauro Lenaerts in de Beker van België heeft gediend als visitekaartje Achter de Kazerne. Hoewel de Pallieters verloren (2-1), werd het enige doelpunt voor de bezoekers door Lenaerts gescoord.

Lenaerts steeds belangrijker voor Lierse

Voldoende dus om zijn toekomstige werkgever te overtuigen. Want in de competitie begon de jonge spits net zijn stempel te drukken. Lenaerts heeft pas 10 wedstrijden op zijn naam in het eerste elftal van Lierse, waarbij hij 3 keer scoorde.

Dit seizoen begon hij zelfs bijzonder slecht: tijdens zijn tweede invalbeurt bleef Mauro Lenaerts ... slechts een minuut op het veld voordat hij werd uitgesloten. Na zijn schorsing keerde hij terug en knokte zich in de ploeg.