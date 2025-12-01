'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

Standard staat na zestien speeldagen amper achtste in het klassement. De kloof met de top-6 is amper twee punten, maar de voorsprong op nummer dertien is ook maar vier punten. En dus moet er deze winter misschien wel wat gaan gebeuren.

Marc Wilmots wilde met Standard terug naar de top, maar in de eerste maanden is het voorlopig vooral met vallen en opstaan. De Rouches brengen nog niet wat gehoopt werd tot dusver.

De voorbije weken werden zeer wisselvallige resultaten geboekt en de kern lijkt nog niet sterk genoeg om écht aanspraak te maken op de top-6 of op Europees voetbal.

🔴🔄 Pour ce mercato, la priorité du #RSCL est un latéral gauche & Eric Bocat reste la cible N1. L'option Standard reste dans l'esprit du Français qui, fort de ses matches avec Stoke City, jouit aussi d'autres intérêts. En attendant, le Standard veut vendre pour €4M sur le… pic.twitter.com/qR8OWGzPOV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) December 1, 2025

Maar Wilmots heeft wel een plan. De sterke man van Standard wil deze winter extra versterkingen in huis gaan halen en mikt daarbij hoog. Volgens Sacha Tavolieri blijft Eric Bocat transfertarget nummer één.

Marktwaarde van maar dan 2 miljoen euro

De 26-jarige Fransman speelde in het verleden al bij Moeskroen en STVV, maar is sinds 2024 actief in Engeland bij Stoke City. Daar was hij dit seizoen al goed voor een assist in acht wedstrijden.

Komende winter zou hij een welgekomen versterking kunnen worden voor de Rouches op de linkerflank. De speler heeft een marktwaarde van 2,2 miljoen euro volgens Transfermarkt.