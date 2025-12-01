Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

KV Kortrijk liet het afgelopen weekend een mooie kans liggen om de kop te pakken in de Challenger Pro League. De Kerels raakten op verplaatsing niet voorbij KSC Lokeren en blijven zo op de tweede plaats.

KVK wist op voorhand dat het over SK Beveren kon springen in de stand. De bezoekers leken daar uitzicht op te hebben toen ze gingen rusten met 0-1. De Smet werkte binnen op aangeven van Ambrose.

Toch gaf Kortrijk de zege nog uit handen. Het was Brebels die de gelijkmaker tegen de touwen knalde: 1-1. Hens kreeg nog rood bij de bezoekers en beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren, waardoor KVK een unieke kans laat liggen om opnieuw leider te worden in de Challenger Pro League.

Jonckheere wil niet dramatiseren

KVK-coach Michiel Jonckheere zag zijn ploeg minder voor de dag komen. "In vergelijking met vorige week was het allemaal wat minder", klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

"We kwamen moeilijk in ons spel en ook de intensiteit was onvoldoende aanwezig", beseft hij. "Vooral het laatste halfuur is voor mij onverklaarbaar. Ik wil dit gelijkspel ook niet dramatiseren, want dat kan eens gebeuren. We moeten wel beseffen dat we iedere match 100 procent moeten zijn."

KV Kortrijk trekt op de volgende speeldag naar FC Luik, de nummer vijf in de stand. Daarna wachten duels tegen RFC Seraing en K Lierse SK, de respectievelijke vijftiende en elfde in de stand.