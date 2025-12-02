"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

De discussie rond de ambities van RSC Anderlecht blijft actueel. Analisten en oud-spelers wijzen erop dat de club zich duidelijker moet uitspreken over haar doelstellingen in de titelstrijd.

Afhankelijkheid van concurrentie

RSC Anderlecht staat momenteel op de derde plek in de rangschikking van de Jupiler Pro League. Op vijf punten van Union SG en eentje achter Club Brugge en dan moet de halvering van de punten nog komen. Filip De Wilde benadrukt dat de kansen van Anderlecht sterk samenhangen met de prestaties van andere topclubs.

“Bij Anderlecht zullen ze er moeten op rekenen dat Union en Club Brugge het laten afweten”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg. “Dan pas maken ze voor mij een grote kans om mee te doen voor de titel.”

Binnen de club wordt het woord titel voorlopig vermeden. Olivier Deschacht vindt dat dit niet langer houdbaar is. “We horen al lang het woordje ‘proces’, maar ik word daar eerlijk gezegd een beetje moe van.” Hij benadrukt dat Anderlecht als topclub altijd moet mikken op het hoogste niveau.

De voormalige verdediger stelt dat paars-wit openlijk moet uitspreken dat het de titel wil behalen. “Ze moeten dan ook durven zeggen dat ze vol voor de titel gaan. Dat zou hen sieren.” Volgens hem is het tonen van ambitie essentieel, zelfs wanneer het eindresultaat niet wordt gehaald.

Mogelijke uitkomst

Deschacht gaf aan dat mislukken geen probleem hoeft te zijn. “En halen ze dat uiteindelijk niet, dan zijn ze tenminste ambitieus geweest en kunnen ze het volgend jaar gewoon opnieuw proberen”, besluit Deschacht.