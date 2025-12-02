Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De bekerwedstrijden van deze week brengen enkele interessante affiches. Beerschot ontvangt La Louvière, terwijl KV Mechelen het opneemt tegen Charleroi. Analist Patrick Goots gaf zijn visie op de huidige vorm van beide ploegen en de kansen in de beker.

Vorm van KV Mechelen en Beerschot

KV Mechelen kende een teleurstellende nederlaag tegen Standard en moet zich herstellen om competitief te blijven. Voor Beerschot ligt de situatie anders. De club uit tweede klasse draait momenteel uitstekend en staat op slechts drie punten van leider Beveren.

Na het duel tegen Club NXT volgen nog twee thuiswedstrijden en vervolgens de topper tegen Beveren. Volgens Goots kan dit scenario ertoe leiden dat Beerschot als leider de winterstop ingaat. “Het staat ondertussen op drie punten van leider Beveren. Het zou zomaar kunnen dat Beerschot als leider de winterstop induikt”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Momentum en vertrouwen

De analist benadrukte dat de ploeg een sterke dynamiek heeft opgebouwd. “Je voelt – in tegenstelling tot in het seizoensbegin – dat het op wieltjes loopt.” Het vertrouwen binnen de groep is groot en dat kan volgens hem een belangrijke factor zijn in de komende bekerwedstrijd.

Een ploeg die in vorm verkeert, kan dat gevoel vaak lang vasthouden. “Een ploeg in de winning mood houdt dat gevoel vaak lang vast.” Dit momentum kan doorslaggevend zijn in het duel tegen La Louvière.

Goots gaf aan dat hij Beerschot in staat acht om ook in de beker door te stoten. “Ik verwacht dat Beerschot ook de bekermatch tegen La Louvière over de streep zal trekken.” Daarmee onderstreepte hij dat de huidige vorm en het opgebouwde vertrouwen de ploeg een duidelijke kans geven op succes.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg K Beerschot VA - La Louvière live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
La Louvière
K Beerschot VA
Patrick Goots

Meer nieuws

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
4
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

13:00
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
2
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
1
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
2
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
8
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
6
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

11:00
1
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
4
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
3
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
34
Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

08:40
2
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
2
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
10
Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

08:20
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
6
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
2
Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

22:30
2
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
3
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
4
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20
Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

21:00
DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

20:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk André Coenen André Coenen over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei BuffaloVince BuffaloVince over 162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup BuffaloVince BuffaloVince over 'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen' Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood" FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet) cartman_96 cartman_96 over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved