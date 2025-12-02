Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

De bekerwedstrijden van deze week brengen enkele interessante affiches. Beerschot ontvangt La Louvière, terwijl KV Mechelen het opneemt tegen Charleroi. Analist Patrick Goots gaf zijn visie op de huidige vorm van beide ploegen en de kansen in de beker.

Vorm van KV Mechelen en Beerschot

KV Mechelen kende een teleurstellende nederlaag tegen Standard en moet zich herstellen om competitief te blijven. Voor Beerschot ligt de situatie anders. De club uit tweede klasse draait momenteel uitstekend en staat op slechts drie punten van leider Beveren.

Na het duel tegen Club NXT volgen nog twee thuiswedstrijden en vervolgens de topper tegen Beveren. Volgens Goots kan dit scenario ertoe leiden dat Beerschot als leider de winterstop ingaat. “Het staat ondertussen op drie punten van leider Beveren. Het zou zomaar kunnen dat Beerschot als leider de winterstop induikt”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Momentum en vertrouwen

De analist benadrukte dat de ploeg een sterke dynamiek heeft opgebouwd. “Je voelt – in tegenstelling tot in het seizoensbegin – dat het op wieltjes loopt.” Het vertrouwen binnen de groep is groot en dat kan volgens hem een belangrijke factor zijn in de komende bekerwedstrijd.

Een ploeg die in vorm verkeert, kan dat gevoel vaak lang vasthouden. “Een ploeg in de winning mood houdt dat gevoel vaak lang vast.” Dit momentum kan doorslaggevend zijn in het duel tegen La Louvière.

Goots gaf aan dat hij Beerschot in staat acht om ook in de beker door te stoten. “Ik verwacht dat Beerschot ook de bekermatch tegen La Louvière over de streep zal trekken.” Daarmee onderstreepte hij dat de huidige vorm en het opgebouwde vertrouwen de ploeg een duidelijke kans geven op succes.