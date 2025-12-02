Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen
Foto: © photonews

Marc Brys heeft het helemaal gehad met Kameroen. De Antwerpenaar bevestigde aan VTM Nieuws dat hij niet opgezet is met alle aanhoudende spanningen en interne conflicten binnen de bond. Toch stapt hij zelf niet op.

Escalatie rond selectie Afrika Cup

De situatie bereikte een hoogtepunt toen de selectie voor de Afrika Cup werd gepubliceerd via de officiële kanalen van de bond. Daarbij werd Brys niet vermeld als coach, maar een andere naam naar voren geschoven. Dit gebeurde onder leiding van bondsvoorzitter Samuel Eto’o, die volgens Brys al geruime tijd tegenwerkte.

Brys gaf aan dat de voortdurende strijd hem enorm ambeteert. “Ik heb wel andere ambities dan altijd in een vechtpositie te staan. Het is te agressief, te leugenachtig”, klinkt het. Hij benadrukte dat de werkomstandigheden niet langer houdbaar zijn.

Relatie met Eto’o

De voormalige coach wees erop dat Eto’o vanaf het begin tegen hem werkte. “Het is altijd het objectief van Eto’o geweest om mij er zo snel mogelijk uit te krijgen. Vanaf minuut 1 beledigde hij me, en heb ik gereageerd. Ik was teveel concurrent voor hem. Het is een goeie leerschool geweest. Ik raad het iedereen aan, maar het mag niet te lang duren.”

Na maanden van spanningen besluit Brys dat de maat vol was. “Ik heb het wel gehad. Té veel negativisme om goed te werken”, besluit hij. Daarmee maakte hij duidelijk dat de werkomgeving niet langer geschikt was om zijn taken naar behoren uit te voeren.

Lees ook... Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van nietsAan Het Nieuwsblad laat hij echter weten dat hij zelf geen ontslag neemt. "Nee, ik trek er geen streep onder. Uiteindelijk neem ik de eindbeslissing: en voor nu heb ik beslist om niet te stoppen. Ik heb een contract getekend tot september volgend jaar, dus ik heb niet de intentie om er halverwege de brui aan te geven."

De beslissing ligt dus niet in zijn handen, zo oordeelt hij nog. "Ik moet wel weten wat de gevolgen zullen zijn van alles wat er hier gebeurd is. Het klopt wel dat het onmogelijk lijkt om verder te werken met deze attitude van Fécafoot, maar uiteindelijk moet het Ministerie van Sport die knoop doorhakken", besluit Brys.

