Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Simon Mignolet speelde zondag tegen Antwerp slechts een helft en bleef daarna uit voorzorg in de kleedkamer. Club Brugge gaf aanvankelijk summier uitleg, maar zijn broer Wouter lichtte de situatie nader toe in Het Nieuwsblad.

De doelman kwam zondag in actie nadat Nordin Jackers geblesseerd uitviel tegen Sporting. Derde doelman Dani van den Heuvel had nog maar negen profwedstrijden op zijn naam en door de druk na de nederlaag in Lissabon werd Mignolet de logische keuze. “Simon wil altijd meedenken in het belang van Club Brugge”, zegt broer Wouter.

Tijdens de rust besloot Mignolet zelf om niet verder te spelen. Er was geen sprake van een herval of nieuwe blessure. Van den Heuvel wist vooraf niet dat hij zou moeten invallen en werd plots klaargestoomd om de tweede helft te doen.

Mignolet had wat schrik

Volgens Wouter voelde Simon al vroeg in de wedstrijd dat hij niet constant honderd procent durfde te geven. “Hij had wat schrik voor een lange bal of een ferme sprint. Dan is het verstandig om naar de kant te gaan en geen risico’s te nemen”, legt hij uit. De helft die Mignolet speelde, noemt hij dan ook “goed nieuws, geen slecht.”

Voor deze week staat de traditionele recuperatietraining gepland. Mignolet heeft nog weinig groepstrainingen in de benen en het is onduidelijk of hij woensdag in de beker tegen OH Leuven zal starten. De kans is groot dat Van den Heuvel de volledige match in doel staat.

