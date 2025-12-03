Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews

De Jupiler Pro League draait opnieuw op volle toeren. In de midweek is er de Beker van België, maar ook dit weekend wordt opnieuw volop gevoetbald. De voetbalbond maakte de scheidsrechters bekend voor speeldag 17.

Het is opnieuw druk aan het worden, want na de Beker van België is het dit weekend opnieuw tijd voor de Jupiler Pro League. Dit weekend krijgen we opnieuw enkele leuke affiches te zien.

De KBVB maakte ondertussen ook bekend welke scheidsrechters werden aangeduid. La Louvière - Dender is de opener op vrijdagavond en die wordt in goede banen geleid door Nathan Verboomen.

Antwerp en Genk hebben beiden dringend punten nodig in een topper die nu niet echt een duel tussen twee ploegen aan de top van het klassement is. Jasper Vergoote (foto boven) zal die wedstrijd gaan leiden.

Bert Put sluit de speeldag af

Bert Put sluit de speeldag af met OH Leuven tegen Zulte Waregem. Lawrence Visser heeft de wedstrijd van Anderlecht gekregen.

Alle aanduidingen kan je lezen op de post op X die het Belgisch Referee Department heeft geplaatst. Bent u blij met de aanduiding voor de wedstrijd van jouw favoriete team?

