Afrika Cup: deze clubs in de Jupiler Pro League worden het zwaarst getroffen

In december gaat de Afrika Cup van start en de Belgische clubs bereiden zich voor op het vertrek van enkele belangrijke spelers. Hieronder volgt per club een overzicht van de impact die de Afrika Cup zal hebben.

Union Saint-Gilloise

De koploper van de Jupiler Pro League zal waarschijnlijk niet veel last hebben van de Afrika Cup, als we puur kijken naar het aantal geselecteerde spelers tenminste. Adem Zorgane (Algerije) is namelijk de enige speler van Union die deze winter zeker naar de Afrika Cup gaat. Hem vervangen zal echter niet eenvoudig zijn. Ousseynou Niang, die in september werd opgeroepen, maar nog niet voor Senegal heeft gespeeld, mag ook op een selectie hopen.

Club Brugge

Ook bij Brugge zal de impact van de Afrika Cup waarschijnlijk beperkt blijven en slechts één basisspeler beïnvloeden. Raphaël Onyedika zal, behoudens verrassingen, worden opgeroepen door Nigeria. Shandre Campbell is door Hugo Broos opgeroepen voor Zuid-Afrika, maar Hayen verliest daarmee een joker en geen basisspeler.

RSC Anderlecht

Anderlecht weet al dat Mario Stroeykens, die in november voor het eerst voor Congo uitkwam, met de DRC naar de Afrika Cup gaat. Geen al te grote aderlating gezien de beperkte rol van Stroeykens de afgelopen weken. Senegal daarentegen berooft RSCA van een basisspeler: Ilay Camara zal waarschijnlijk van de partij zijn. Moussa N'diaye is een optie, maar maakt weinig kans om opgeroepen te worden.

STVV

De Kanaries lijken niemand af te staan voor de Afrika Cup, tenzij Abdoulaye Sissako bij Mali voor een verrassing zorgt.

KV Mechelen

Achter de Kazerne hoeven ze de Afrika Cup niet echt te vrezen, tenzij Moncef Zekri, die in topvorm is en net een goed WK achter de rug heeft met de U17 van Marokko, verrassend wordt gepromoveerd naar het A-team. Bill Antonio daarentegen zal waarschijnlijk wel worden opgeroepen door Zimbabwe. En aangezien Guinee niet deelneemt aan de Afrika Cup, blijft Mory Konaté in België.

KRC Genk

Racing Genk was erop voorbereid dat Joris Kayembe zou worden opgeroepen door de DRC, en dat is ook gebeurd. Mujaid Sadick, die mogelijk wordt opgeroepen door Nigeria, zit niet in de voorlopige selectie, net als Yira Sor. Al met al een zeer beperkte impact voor de Limburgers.



KAA Gent

De controversiële selectie die Kameroen bekendmaakte, samenvallend met het ontslag van Marc Brys, bevatte ook de Gent-verdediger Samuel Kotto. Hij zou de enige Buffalo zijn die geselecteerd wordt. Abdelkahar Kadri speelde sinds 2023 niet meer voor Algerije, Wilfried Kanga sinds 2022 niet meer voor Ivoorkust.

Standard

Mathieu Epolo is teruggeroepen door de DRC, waardoor Standard enkele weken zonder zijn nummer 1 zal moeten spelen. Hij zal echter niet de enige zijn: Rafiki Saïd is de ster van de Comoren en wordt uiteraard geselecteerd. Aangezien Rwanda en Madagaskar niet aan het toernooi deelnemen, zullen noch Sahabo noch Ilaimaharitra België deze winter verlaten.

Zulte Waregem

Slechts één speler zou Zulte Waregem kunnen verlaten om deel te nemen aan de Afrika Cup: Tochukwu Nnadi, die tot de voorlopige selectie behoort van Nigeria. Het zou echter zijn eerste keer zijn bij de A-ploeg, waardoor de kans eerder klein is.

Sporting Charleroi

Sporting Charleroi is de JPL-club die het meest getroffen wordt door de Afrika Cup. Hoewel hij amper in de basis staat, wordt Mohamed Koné nog steeds opgeroepen door Ivoorkust, en dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Parfait Guiagon zal hem vergezellen. Hij heeft vier interlands op zijn naam staan en werd in november opgeroepen.

Op het middenveld zal Yassine Titraoui, behoudens verrassingen, waarschijnlijk opnieuw worden opgeroepen voor Algerije. Ten slotte bestaat de kans dat Cheick Keita, die in juni door Tom Saintfiet werd opgeroepen, opnieuw wordt opgeroepen voor Mali. Hoe vangt Rik De Mil al die afwezigheden op?

RAAL

Behoudens een enorme verrassing, zal geen enkele speler van La Louvière deelnemen aan de Afrika Cup. De enige plausibele kandidaten voor een selectie zijn Samuel Gueulette en Jerry Afriyie, maar noch Rwanda, noch Ghana nemen deel aan het toernooi.

Antwerp

Kiki Kouyaté, vaste waarde op de Bosuil, is sinds 2024 niet meer opgeroepen door Mali. Antwerp mag dus hopen dat Tom Saintfiet hem niet selecteert voor de Afrika Cup, ondanks de 36 caps die hij al wist te verzamelen. Er zal dus geen enkele speler van Antwerp meedoen aan de Afrika Cup.

KVC Westerlo

Hetzelfde geldt voor Westerlo: de Kemphanen hebben geen enkele kandidaat voor een selectie voor de Afrika Cup.

OHL

Hoewel William Balikwisha sinds 2024 voor Congo uitkomt, is hij niet opgeroepen voor de komende Afrika Cup. Een speler van OHL mag daar wel nog steeds van dromen: Chukwubuikem Ikwuemesi, die deel uitmaakt van de voorlopige selectie van Nigeria. Gezien de concurrentie in de aanval zijn zijn kansen echter klein. Hij heeft nog geen enkele interland gespeeld voor de eerste ploeg van de Super Eagles.

FCV Dender

Hoe lager een ploeg in het klassement, hoe minder de Afrika Cup stokken in de wielen steekt. De hekkensluiter van de Jupiler Pro League mag dan ook op beide oren slapen. Alleen Angola, dat in theorie een beroep kan doen op Sambu Marsoni en Bruny Nsimba, zou Dender zorgen kunnen baren, maar het is onwaarschijnlijk dat ze geselecteerd worden.