Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Het is een tegenvaller en het enige minpunt van een verder perfecte novembermaand voor RSC Anderlecht: Marco Kana is 4 tot 6 weken buiten strijd. Gelukkig voor paars-wit valt dit gedeeltelijk tijdens de winterstop, maar Hasi verliest wel een steunpilaar tot eind december.

Niet alles kon perfect zijn. De overwinning tegen Union Saint-Gilloise ging gepaard met slecht nieuws: de blessure van Marco Kana, die een enkelblessure opliep en in 2025 niet meer zal spelen. Er wordt gesproken van 4 tot 6 weken afwezigheid voor de centrale verdediger, onmisbaar dit seizoen in het elftal van Besnik Hasi.

Een zware klap, want als er dit seizoen een speler - buiten Nathan De Cat - naar voren wordt geschoven vanwege zijn consistentie bij Anderlecht, dan is het wel Kana. Weinigen hadden op zo'n comeback gewed, maar de voormalige protegé van Vincent Kompany is niet zomaar een "zomerse hit": week na week maakt hij op ons indruk.

Killian Sardella de ideale oplossing?

Gelukkig voor Besnik Hasi kon hij noodgedwongen al eerder een oplossing testen: in La Louvière kon Lucas Hey op het laatste moment niet spelen, waardoor Killian Sardella terug in de basis kwam, en op een heel mooie manier.

Augustinsson is een andere noodoplossing, maar van hem, Sardella en Hey is alleen de Deen een centrale verdediger van opleiding. En hoewel hij heel goed was tegen Union SG is Lucas Hey geen zekerheid.

Wat te doen dus in nood in de afwezigheid van Kana? We zouden het bijna vergeten, maar Besnik Hasi heeft in feite nog twee andere opties voor de centrale verdediging... en ze zijn samen 11 miljoen euro waard. Geleend door Aston Villa en Genoa, hadden Yasin Özcan en Mihajlo Ilic zeker niet verwacht... samen slechts een minuut speeltijd te hebben in de Jupiler Pro League op 1 december.

Zal de goede wedstrijd van Özcan tegen Manchester United bij ... de U21 (Premier League International Cup) voldoende zijn om Hasi eindelijk vertrouwen in hem te geven? We hebben het over een speler met 90 wedstrijden in de Turkse eerste divisie en één cap voor het nationale elftal van Turkije, gewaardeerd op 7,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Het probleem van Özcan en Ilic is misschien ook hun leeftijd: 19 en 22 jaar, dus geen leidersprofielen die het gezicht van een team kunnen veranderen. Dat is eigenlijk het probleem van de centrale verdediging van Anderlecht, waar Kana en Sardella als leiders fungeren. Het vertrek van Jan Vertonghen is niet echt ideaal opgevangen. Maar wordt dat daarom een van de aandachtspunten voor deze winterse transferperiode? De toekomst zal het uitwijzen.