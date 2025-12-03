Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

Foto: © photonews

Het is een tegenvaller en het enige minpunt van een verder perfecte novembermaand voor RSC Anderlecht: Marco Kana is 4 tot 6 weken buiten strijd. Gelukkig voor paars-wit valt dit gedeeltelijk tijdens de winterstop, maar Hasi verliest wel een steunpilaar tot eind december.

Niet alles kon perfect zijn. De overwinning tegen Union Saint-Gilloise ging gepaard met slecht nieuws: de blessure van Marco Kana, die een enkelblessure opliep en in 2025 niet meer zal spelen. Er wordt gesproken van 4 tot 6 weken afwezigheid voor de centrale verdediger, onmisbaar dit seizoen in het elftal van Besnik Hasi.

Een zware klap, want als er dit seizoen een speler - buiten Nathan De Cat - naar voren wordt geschoven vanwege zijn consistentie bij Anderlecht, dan is het wel Kana. Weinigen hadden op zo'n comeback gewed, maar de voormalige protegé van Vincent Kompany is niet zomaar een "zomerse hit": week na week maakt hij op ons indruk.

Killian Sardella de ideale oplossing?

Gelukkig voor Besnik Hasi kon hij noodgedwongen al eerder een oplossing testen: in La Louvière kon Lucas Hey op het laatste moment niet spelen, waardoor Killian Sardella terug in de basis kwam, en op een heel mooie manier. 

Lees ook... Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaatAugustinsson is een andere noodoplossing, maar van hem, Sardella en Hey is alleen de Deen een centrale verdediger van opleiding. En hoewel hij heel goed was tegen Union SG is Lucas Hey geen zekerheid.

Wat te doen dus in nood in de afwezigheid van Kana? We zouden het bijna vergeten, maar Besnik Hasi heeft in feite nog twee andere opties voor de centrale verdediging... en ze zijn samen 11 miljoen euro waard. Geleend door Aston Villa en Genoa, hadden Yasin Özcan en Mihajlo Ilic zeker niet verwacht... samen slechts een minuut speeltijd te hebben in de Jupiler Pro League op 1 december.

Zal de goede wedstrijd van Özcan tegen Manchester United bij ... de U21 (Premier League International Cup) voldoende zijn om Hasi eindelijk vertrouwen in hem te geven? We hebben het over een speler met 90 wedstrijden in de Turkse eerste divisie en één cap voor het nationale elftal van Turkije, gewaardeerd op 7,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.

Het probleem van Özcan en Ilic is misschien ook hun leeftijd: 19 en 22 jaar, dus geen leidersprofielen die het gezicht van een team kunnen veranderen. Dat is eigenlijk het probleem van de centrale verdediging van Anderlecht, waar Kana en Sardella als leiders fungeren. Het vertrek van Jan Vertonghen is niet echt ideaal opgevangen. Maar wordt dat daarom een van de aandachtspunten voor deze winterse transferperiode? De toekomst zal het uitwijzen.

Volg KRC Genk - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (04/12).

Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

17:00
Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

16:00
2
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
1
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

18:00
Opsteker voor KRC Genk met oog op bekerkraker tegen Anderlecht

09:30
Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

17:30
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
7
"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

17:20
Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

16:15
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
10
Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

16:30
1
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

13:45
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

13:15
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
6
Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

13:01
2
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
8
Jan Vertonghen legt duidelijk uit waarom hij plots bij de KBVB aan de slag gaat

11:00
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
3
'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

12:40
2
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15
LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

10:45
Twijfels over Rashford: FC Barcelona denkt aan voormalige Club Brugge-speler én Rode Duivel

10:30
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

10:10
"Onze prestatie was toch niet zo slecht?" - Standard blijft in hetzelfde bedje ziek

09:15
1
KV Mechelen laat van zich horen na beslissing van de supporters

09:45
"Ik heb met hem gesproken": deze opvallende club greep afgelopen zomer naast Kevin De Bruyne

10:00
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
4
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
3
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
1

