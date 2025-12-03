Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Club Brugge wil woensdagavond in de Beker opnieuw aanknopen met een positief resultaat. Na drie nederlagen in vier duels en een thuisverlies tegen Antwerp moet blauw-zwart zich herpakken op het veld van OH Leuven.

Club Brugge zit niet meer in een winning mood. De club verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden en ging afgelopen weekend nog in eigen huis onderuit tegen Antwerp. Nu krijgt het de kans om de rug te rechten tegen OH Leuven in de Beker.

Woensdagavond gaan de Bruggelingen op bezoek bij de Leuvenaars. Ondertussen deelden ze ook al hun selectie mee, met een opvallende afwezige en een mooie terugkeer.

Opvallende afwezige bij Club-selectie, maar ook goed nieuws voor Hayen

Zo zal doelman Simon Mignolet er niet bij zijn. Hij startte vorig weekend in doel tegen The Great Old, maar bleef bij de rust binnen. Hij sukkelde de afgelopen tijd al met een blessure aan de adductoren.

Daarom heeft het er alle schijn van dat Dani van den Heuvel opnieuw tussen de palen staat. Hij viel, in afwezigheid van Nordin Jackers, ook al in tegen Antwerp na de rust.

Lees ook... Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop›Verder zit Bjorn Meijer opnieuw bij de selectie. De Nederlandse vleugelverdediger keert zo terug nadat hij tijdens de uitmatch tegen Antwerp, eind oktober, uitviel met een blessure. Axl De Corte en Argus Vanden Driessche zullen tenslotte op de bank zitten als reservekeepers.