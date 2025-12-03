Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge wil woensdagavond in de Beker opnieuw aanknopen met een positief resultaat. Na drie nederlagen in vier duels en een thuisverlies tegen Antwerp moet blauw-zwart zich herpakken op het veld van OH Leuven.

Club Brugge zit niet meer in een winning mood. De club verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden en ging afgelopen weekend nog in eigen huis onderuit tegen Antwerp. Nu krijgt het de kans om de rug te rechten tegen OH Leuven in de Beker.

Woensdagavond gaan de Bruggelingen op bezoek bij de Leuvenaars. Ondertussen deelden ze ook al hun selectie mee, met een opvallende afwezige en een mooie terugkeer.

Opvallende afwezige bij Club-selectie, maar ook goed nieuws voor Hayen

Zo zal doelman Simon Mignolet er niet bij zijn. Hij startte vorig weekend in doel tegen The Great Old, maar bleef bij de rust binnen. Hij sukkelde de afgelopen tijd al met een blessure aan de adductoren.

Daarom heeft het er alle schijn van dat Dani van den Heuvel opnieuw tussen de palen staat. Hij viel, in afwezigheid van Nordin Jackers, ook al in tegen Antwerp na de rust.

Lees ook... Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenopVerder zit Bjorn Meijer opnieuw bij de selectie. De Nederlandse vleugelverdediger keert zo terug nadat hij tijdens de uitmatch tegen Antwerp, eind oktober, uitviel met een blessure. Axl De Corte en Argus Vanden Driessche zullen tenslotte op de bank zitten als reservekeepers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Simon Mignolet
Dani van den Heuvel
Bjorn Meijer

Meer nieuws

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
1
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
3
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

06:40
4
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

22:30
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko? Analyse

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

07:00
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
5
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

21:00
1
Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

21:20
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
13
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
5
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken sven123 sven123 over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Svédél Svédél over Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken bardolino bardolino over Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst André Coenen André Coenen over "Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen Divano Divano over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' TIGERMANIA TIGERMANIA over Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs CringeMedia CringeMedia over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved