Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer
Peter Maes zit tot op heden nog steeds zonder job. De gewezen coach van onder meer Beerschot, Mechelen, Lokeren, Lommel, STVV en Genk staat nochtans open voor een nieuwe job.

Het ziet er echter naar uit dat Peter Maes – zeker in België – een beetje vergeten wordt de laatste jaren. Een gevoel dat ook bij hem zelf leefde: “Ik sta ook nergens op shortlists de laatste jaren, heb ik het gevoel.” Bij Antwerp werd hij even genoemd, maar ook daar was hij finaal geen piste.

Peter Maes wil bevestigen aan zichzelf

“Ik wilde bevestigen aan mezelf dat ik niet dood ben en dat ik nog altijd dezelfde Peter Maes ben als vroeger. Ik wil nog wel een nieuwe uitdaging in België aangaan om te laten zien dat ik er nog ben.”

“En dat ik op mijn manier nog een aantal dingen kan bijbrengen aan Belgische clubs”, aldus Peter Maes in MidMid. “Je moet er je op een bepaalde manier wel bij neerleggen, want je kan je niet doodvechten.”

Niet vervallen in doemdenken

“Je mag niet in het doemdenken vervallen, want dan is het over. Als er zich iets zou aanbieden, zal ik zeker niet nee zeggen omdat ik Propere Handen achter de rug heb. Er zijn nog coaches die dat hebben gehad.”

“Ik heb geen begrip naar clubs toe, omdat ze er zelf allemaal in hebben gezeten. Ik kan wel begrijpen dat ze bezig zijn met de reacties van de supporters, maar dat is voorbij. In Nederland bestempelen ze het als een akkefietje, al was het wel wat meer dan dat. Maar je kan wel nog iets neerzetten.”

