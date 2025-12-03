STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV trekt woensdag naar de Bosuil voor een stevige bekerclash tegen Antwerp. Coach Wouter Vrancken voert slechts enkele wijzigingen door, al ontbreekt één vaste kracht om een heel bijzondere reden.

STVV gaat woensdagavond op bezoek bij Antwerp in de Croky Cup. De Truienaars willen hun bekeravontuur verderzetten, maar moeten dan wel voorbij The Great Old op de Bosuil.

Coach Wouter Vrancken wijzigde niet zoveel. Hij koos enkel voor doelman Lendfers terwijl ook Juklerod en Diriken in de ploeg komen. Zij vervangen Sissako, Taniguchi en keeper Kokubo.

Abdoulaye Sissako is vader geworden

De afwezigheid van Sissako is opmerkelijk, want hij zit namelijk ook niet op de bank. Maar de Franse middenvelder heeft daar wel een goede reden voor.

Zondagavond reed hij na een interview met DAZN naar Parijs. Daar is zijn vrouw tijdens de nacht bevallen. Sissako is dus vader geworden en speelt daarom niet mee.

