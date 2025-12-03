STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor

STVV mist belangrijke speler tegen Antwerp, en daar is een heel goede reden voor
Foto: © photonews

STVV trekt woensdag naar de Bosuil voor een stevige bekerclash tegen Antwerp. Coach Wouter Vrancken voert slechts enkele wijzigingen door, al ontbreekt één vaste kracht om een heel bijzondere reden.

STVV gaat woensdagavond op bezoek bij Antwerp in de Croky Cup. De Truienaars willen hun bekeravontuur verderzetten, maar moeten dan wel voorbij The Great Old op de Bosuil.

Coach Wouter Vrancken wijzigde niet zoveel. Hij koos enkel voor doelman Lendfers terwijl ook Juklerod en Diriken in de ploeg komen. Zij vervangen Sissako, Taniguchi en keeper Kokubo.

Abdoulaye Sissako is vader geworden

De afwezigheid van Sissako is opmerkelijk, want hij zit namelijk ook niet op de bank. Maar de Franse middenvelder heeft daar wel een goede reden voor.

Zondagavond reed hij na een interview met DAZN naar Parijs. Daar is zijn vrouw tijdens de nacht bevallen. Sissako is dus vader geworden en speelt daarom niet mee.

Lees ook... LIVE: Scott brengt Antwerp met gelukje opnieuw op voorsprong tegen STVV

Nog opvallender: het is de eerste wedstrijd die de 27-jarige mist dit seizoen. Hij stond iedere competitiewedstrijd al in de basis en viel in tijdens het vorige Croky Cup-duel tegen Knokke.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Antwerp - STVV nu live op Voetbalkrant.com.

LIVE: Scott brengt Antwerp met gelukje opnieuw op voorsprong tegen STVV

20:55
Pech voor Antwerp: basispion valt al snel uit tegen STVV

21:00
LIVE Adewumi brengt Cercle weer op gelijke hoogte tegen Gent!

21:07
LIVE: Uithaal Vetlesen brengt Club Brugge op voorsprong en deze keer telt het doelpunt wél

21:03
LIVE: Zulte Waregem meteen op voorsprong tegen Union!

20:46
Oosting voorgesteld bij Antwerp: meteen vragen over wintertransfers en daarover is hij duidelijk

12:00
4
DONE DEAL: Antwerp gaat hard en legt onder meer Verstappen vast

19:00
"Hij komt er zeker in": Genk-coach Fink verklapt al deel van zijn opstelling voor bekerclash tegen Anderlecht

20:00
Ferme wending in dossier Hatenboer (Anderlecht): 'Kapers uit België én daarbuiten op de kust voor Antwerp'

17:40
1
🎥 Of Ayensa er nu mee kan lachen of niet: Dender viert feest ... met Standard-song

19:40
LIVE: Kan kersvers Antwerp-trainer Oosting in de beker meteen voor vertrouwen zorgen tegen STVV?

10:10
"Keizer van de recidive"? Stijn Stijnen gaat in tegenaanval en dreigt met rechtszaak tegen voetbalbond

19:20
Defour is streng: "Dat is een fout van Club Brugge"

18:40
1
Meerdere weken zonder Kana: gaat Besnik Hasi eindelijk één van zijn zomeraanwinsten lanceren?

18:20
Verrassend trainersontslag in de Challenger Pro League: club neemt afscheid van coach na belangrijke zege

18:25
2
Bulken van het beker-vertrouwen: "Maakt niet uit wie we in de kwartfinale tegenkomen"

17:30
FIFA heeft een beslissing genomen: goed nieuws voor de Belgische clubs

18:00
Sam Kerkhofs laat er geen twijfel over bestaan als het over RSC Anderlecht gaat

17:00
Aanduidingen speeldag 17: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

13:30
1
Peter Maes openhartig over 'Propere Handen' en zijn toekomst als trainer

15:30
9
"En steek die bal maar in je reet": fans maken zich zorgen om epische Sierd De Vos

17:20
Charleroi moet speler mogelijk lang(er) missen na operatie

16:15
Anderlecht op hoede voor Genk-speler ... die ze zelf hebben opgeleid

16:00
5
Vanhaezebrouck scherp voor Buffalo: "Hij toont waarom het niet lukte bij Club Brugge"

16:30
2
Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

15:00
Is hij nu Club of Antwerp-fan? Wout Van Aert wil er nog wat over kwijt: "Jammer voor die mensen..."

12:20
9
'De strijd voor Genk-topper gaat verder: topcoach wil hem er absoluut bij'

14:20
10
Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

14:40
Standard heeft op één specifieke positie dringend versterking nodig: hij valt door de mand

13:15
1
Is het helemaal voorbij? Amper drie Belgen in de top-100 van het WK

14:00
6
RSC Anderlecht wint stevig van Manchester United

13:45
Geruchten in Italië steeds luider: speelt Club Brugge nieuwe aanwinst snel opnieuw kwijt?

13:01
2
'Tegenstanders zien er een masterplan in zoals in Frankrijk: DAZN binnenkort als klant van Pro League?'

12:40
3
LIVE Cercle Brugge-KAA Gent: Wie tankt vertrouwen in de beker en stoot door naar de kwartfinale?

11:15
Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

11:23
LIVE: Club Brugge onder spanning op zoek naar doelpunten in Leuven, met derde keeper in eigen doel

10:45

