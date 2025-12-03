Thomas Meunier wil Union SG een handje helpen en heeft nog wat te zeggen over Arthur Vermeeren

Deze vrijdag neemt LOSC het op tegen OM, een topper tussen de nummer vier en drie in Ligue 1. Thomas Meunier hoopt een goed resultaat te behalen, en zo indirect Union Saint-Gilloise te helpen.

Deze vrijdag staat in Ligue 1 de topper van het weekend op het programma: LOSC, vierde in de stand, ontvangt Olympique Marseille. Een echte clash tussen de Belgen van Lille: Meunier, Ngoy, Fernandez-Pardo en Bodart, en de Belg van Marseille, Vermeeren.

Thomas Meunier (34) kijkt erg uit naar de wedstrijd, die voor hem extra speciaal is door zijn Parijse verleden. "Dit is het soort match dat je graag speelt. Dat merk ik ook aan het aantal ticketaanvragen op WhatsApp, het trekt niet alleen de spelers aan", lacht hij bij RMC Sports. "Het is een wedstrijd op Champions League-niveau."

OM moe maken voor Union

De Rode Duivel hoopt dan ook "op een mooi resultaat", en niet alleen omdat Lille zo richting het podium kan. "Ik heb mijn vriend Guillaume François beloofd dat we proberen Marseille wat moe te maken voor ze volgende week tegen hen spelen", zegt Meunier. Union ontvangt OM namelijk de dinsdag daarop.

"Dat wordt echter niet vanzelfsprekend", beseft de rechtsachter van Lille. "Vorig jaar waren ze al sterk en ze hebben zich goed versterkt. Maar je ziet ook dat Marseille, net als wij, soms door het ijs zakt op momenten waarop ze een stap kunnen zetten", merkt hij op. "Net als wij missen ze in cruciale fases dat kleine kantelmoment. Het zijn twee ploegen die best veel op elkaar lijken."

Tot slot had Thomas Meunier ook nog een woordje over zijn landgenoot bij Marseille, Arthur Vermeeren. "Hij is al een paar keer bij de nationale ploeg geweest. Hij heeft een prachtig cv voor iemand van zijn leeftijd. Nu moet hij zich stabiliseren en zich doorzetten in een topteam. Als hem dat bij Marseille lukt, gaan er enorm veel deuren voor hem opengaan."