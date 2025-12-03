Zware domper voor Anderlecht: sleutelspeler is zes weken out

Anderlecht krijgt een stevige klap te verwerken: Marco Kana is tot na de winterstop out. De verdediger viel in de Brusselse derby tegen Union uit met een enkelblessure en verdere onderzoeken bevestigden de zware diagnose.

De 23-jarige was dit seizoen uitgegroeid tot een vaste waarde en zijn uitval komt op een bijzonder slecht moment voor paars-wit. Coach Besnik Hasi noemde Kana op zijn persconferentie “een rots in de branding” en benadrukte hoe sterk hij geëvolueerd is de voorbije maanden.

Sardella wordt waarschijnlijk de vervanger van Kana

Net daarom is de schade groot. “Dit is een zware tegenvaller voor hem én voor ons”, zei Hasi zichtbaar teleurgesteld. Kana had zich na enkele moeilijke jaren opnieuw in de ploeg geknokt en stond symbool voor de defensieve stabiliteit van het huidige Anderlecht.

Met een rustperiode van vier tot zes weken staat al vast dat Hasi hem moet missen in het drukke einde van de kalender. In een fase waarin Anderlecht net een sterke reeks neerzette, komt de blessure als een zware domper.

Killian Sardella wordt naar voren geschoven als logische vervanger. Hij is opgeleid als centrale verdediger en haalde de voorbije weken opnieuw een hoog niveau, maar vervangt wel een van de meest betrouwbare spelers van het seizoen.

Nilson Angulo heeft breukje in de hand

Tegelijk is er ook minder zwaar nieuws rond Nilsson Angulo, die een breukje in de hand opliep maar met een brace kan blijven spelen. Daardoor blijft de schade in het offensieve compartiment beperkt.

Maar de kern van het verhaal blijft de blessure van Kana. Een speler die net weer stond waar Anderlecht hem wilde hebben, valt uit op een moment waarop hij misschien wel op zijn best was. Voor paars-wit is het een echte domper, sportief én mentaal, met de winterstop nog veraf.