Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

Sergio Ramos heeft zijn laatste wedstrijd gespeeld voor het Mexicaanse Monterrey. De 39-jarige Spaanse verdediger, ex-Royal Madrid en PSG, maakte het nieuws zaterdagavond bekend op de Mexicaanse televisie.

Ramos stopte na de uitschakeling van Monterrey in de halve finales van het Apertura-toernooi, het eerste deel van de Mexicaanse competitie. Het tweede deel, de Clausura vanaf januari, zal hij niet meer spelen. “Ik heb mijn laatste match gespeeld", zei hij na de nederlaag tegen Toluca.

De beslissing was niet geheel onverwacht. De Mexicaanse media meldden vorige week al dat er geen contractverlenging zou komen bij de Rayados. Waar Ramos zijn loopbaan zal voortzetten, is nog onbekend. Hij liet eerder wel weten open te staan voor een terugkeer naar Europa, met het oog op een kans bij Spanje voor het WK van komende zomer.

Sergio Ramos wil terug naar Europa

Bij Monterrey kwam hij tot 27 officiële wedstrijden en scoorde hij zes keer. Vorige zomer speelde hij ook vier wedstrijden op het WK voor clubs in de Verenigde Staten, waar Monterrey in de achtste finales werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund.

Ramos maakte naam bij Real Madrid tussen 2005 en 2021, waar hij een indrukwekkende prijzenkast opbouwde. Hij won vijf Spaanse titels, twee Spaanse bekers, vier keer de Champions League en vier keer het WK voor clubs.

Bij PSG voegde hij nog twee Franse titels toe. Met Spanje werd hij tweemaal Europees kampioen (2008 en 2012) en wereldkampioen (2010).