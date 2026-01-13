"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

Na een perfecte start van de tweede seizoenshelft met een 8-1-zege tegen Wolfsburg op zondag, speelt het Bayern van Vincent Kompany woensdag al zijn volgende wedstrijd tegen 1. FC Köln. De Belgische trainer nam het woord op de persconferentie voorafgaand aan die partij en toonde zich voorzichtig.

Vincent Kompany geniet van wat zijn ploeg op de mat brengt dit seizoen. "Ik hoop dat het nog een tijdje zo blijft. Maar wat de jongens zondag hebben laten zien, is niet normaal — dat mogen we niet vergeten. De motivatie is er, we willen zien hoever we deze vorm kunnen doortrekken.”

"We weten dat het niet gemakkelijk is in Keulen. In de beker hadden we daar een heel moeilijke eerste helft, het duurde 90 minuten voor we het verschil konden maken", benadrukt hij op het persmoment. "Maar we hebben het gevoel dat we altijd doelpunten kunnen maken."

Op de persconferentie zei Dortmund-coach Niko Kovač dat zijn ploeg niet kan wedijveren met Bayern voor de titel. De voormalige Rode Duivel reageert. "Als we morgen verliezen, geven we iets weg. Vanuit het standpunt van de tegenstander voelt het verslaan van Bayern als een titel. Dat kan gebeuren, je kunt altijd verliezen. Maar ik wil niets weggeven — het is een enorme bron van motivatie."

Kompany toont veel respect voor Guardiola

Kompany kreeg ook de vraag of hij het record van Pep Guardiola, de beste seizoensstart, zou kunnen verbeteren. "Ik wil mezelf niet vergelijken met Pep, dat is onmogelijk; dat gevecht verlies je sowieso. En ik begrijp dat des te beter omdat ik zelf speler ben geweest en zowel degradaties als titels heb meegemaakt. Het gaat op en neer als een rollercoaster.”

"Met die ervaring weet ik dat alles uiteindelijk afhangt van de spelers. Daarom is zo’n record totaal onbelangrijk voor mij", besluit de Bayern-coach. De wedstrijd tegen Köln wordt om 20u30 gespeeld.