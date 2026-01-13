"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na een perfecte start van de tweede seizoenshelft met een 8-1-zege tegen Wolfsburg op zondag, speelt het Bayern van Vincent Kompany woensdag al zijn volgende wedstrijd tegen 1. FC Köln. De Belgische trainer nam het woord op de persconferentie voorafgaand aan die partij en toonde zich voorzichtig.

Vincent Kompany geniet van wat zijn ploeg op de mat brengt dit seizoen. "Ik hoop dat het nog een tijdje zo blijft. Maar wat de jongens zondag hebben laten zien, is niet normaal — dat mogen we niet vergeten. De motivatie is er, we willen zien hoever we deze vorm kunnen doortrekken.”

"We weten dat het niet gemakkelijk is in Keulen. In de beker hadden we daar een heel moeilijke eerste helft, het duurde 90 minuten voor we het verschil konden maken", benadrukt hij op het persmoment. "Maar we hebben het gevoel dat we altijd doelpunten kunnen maken."

Op de persconferentie zei Dortmund-coach Niko Kovač dat zijn ploeg niet kan wedijveren met Bayern voor de titel. De voormalige Rode Duivel reageert. "Als we morgen verliezen, geven we iets weg. Vanuit het standpunt van de tegenstander voelt het verslaan van Bayern als een titel. Dat kan gebeuren, je kunt altijd verliezen. Maar ik wil niets weggeven — het is een enorme bron van motivatie."

Kompany toont veel respect voor Guardiola

Kompany kreeg ook de vraag of hij het record van Pep Guardiola, de beste seizoensstart, zou kunnen verbeteren. "Ik wil mezelf niet vergelijken met Pep, dat is onmogelijk; dat gevecht verlies je sowieso. En ik begrijp dat des te beter omdat ik zelf speler ben geweest en zowel degradaties als titels heb meegemaakt. Het gaat op en neer als een rollercoaster.”

Lees ook... De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst
"Met die ervaring weet ik dat alles uiteindelijk afhangt van de spelers. Daarom is zo’n record totaal onbelangrijk voor mij", besluit de Bayern-coach. De wedstrijd tegen Köln wordt om 20u30 gespeeld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg 1. FC Köln - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (14/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
1. FC Köln
Vincent Kompany

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Faes - Pocognoli - Nainggolan - Van Den Bosch

13:00
'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

13:00
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

12:10
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

"Er wordt momenteel onderhandeld over Duranville" - Ex-Anderlecht-talent zorgt ook voor frustraties

11:20
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
1
LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

LIVE: Profiteert Antwerp van loting om door te stoten naar halve finale van de beker?

10:45
Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

Courtois en co helemaal verrast, complottheorieën vallen uit de lucht: 'Fysiektrainer luidde ontslag in'

11:00
Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

Manchester United heeft nieuwe coach te pakken! Senne Lammens krijgt clubicoon als manager

10:32
De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

De ongelooflijke statistiek die Vincent Kompany naast de wereldtop van de trainers plaatst

17:00
Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

Nieuwe wending in Nainggolan-transfer: dit is hoe het er voor staat

10:00
Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

Zulte Waregem haalt assistent bij Dender, dat op zijn beurt ontslagen KV Mechelen-pion haalt

09:30
Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

Voetballer die uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid haalt keihard uit naar zijn ex-club

09:00
2
Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij

08:40
37
Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

08:20
1
KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans

08:00
4
Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

07:40
1
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
4
Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

Anderlecht en Gent willen 'nieuwe Moses Simon': beslissing is gevallen

07:00
1
En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion'

06:30
7
Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken"

23:30
2
'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen'

23:00
4
Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

Union SG stopt niet en haalt beste speler uit Europese competitie in huis

22:30
Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

Nainggolan ten voeten uit: "Wie zou me dan judgen omdat ik een sigaretje rook of glaasje drink?"

22:00
1
Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

Steeds meer een klucht? Ondanks zomertransfers nog punten voor spelers Anderlecht, Union en Antwerp

21:40
4
🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

🎥 Foutje moet kunnen? En dan doet Senne Lammens (ex-Antwerp) plots dit

21:20
Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

Justitie onverbiddelijk voor Olivier Deschacht

21:00
2
Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

Charleroi of Eupen? Neen: Luikenaar maakt profdebuut in ... Nederland

20:40
Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

Jeugdproduct Anderlecht maakt indruk en wint ... Portugese Beker

20:20
'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

'Done deal: KAA Gent heeft beet en haalt middenvelder in huis'

20:00
1
Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen'

19:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Diouf - Furo - Ashimeru - Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg

18:40
Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

Bom barst: Real Madrid neemt heel stevig besluit na nederlaag tegen FC Barcelona

19:20
5
Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

Schoenen van 14.000 euro? Marc Coucke heeft iets te zeggen over zijn opvallende verschijning

19:00
1
Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

Gent en STVV azen op revelatie uit Challenger Pro League, Standard haakt af

18:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 17
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18:30 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 20:30 Werder Bremen Werder Bremen
Hamburger SV Hamburger SV 20:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 20:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 14/01 FC St. Pauli FC St. Pauli
RB Leipzig RB Leipzig 14/01 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 14/01 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 14/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 15/01 Union Berlin Union Berlin

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Antwerp - La Louvière: - bink bink over Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken RememberLierse RememberLierse over Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KAA Gent wil Club Brugge achterna en geeft deze vier jeugdspelers een kans CringeMedia CringeMedia over "Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp CringeMedia CringeMedia over En plots gaat het snel: 'Deal is rond, Antwerp verliest nóg een cruciale pion' FELIX25 FELIX25 over 'Pocognoli wil Rode Duivel snel naar Monaco halen' Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Club Brugge, Gent en Union willen Yow (Westerlo): 'Beslissing is gevallen' Supremepony Supremepony over Gouden Schoen stopt met voetballen: "Niet makkelijk deze woorden uit te spreken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved