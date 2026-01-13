Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Ondanks zijn doelpunt in de Serie A op 20 december jongstleden tegen AS Roma heeft Loïs Openda weinig speeltijd gekregen tijdens de drie laatste wedstrijden van Juventus. En... zijn team draait zonder hem vrij aardig. Een laatste stand van zaken...

Tijdens de drie laatste wedstrijden in de Serie A wist Juventus twee keer te winnen: een gelijkspel tegen Lecce (1-1), een overwinning tegen Sassuolo (0-3) en nog een tegen Cremonese maandag (5-0). Loïs Openda nam aan elk van deze wedstrijden deel, maar telkens als invaller.

Tegen Lecce kwam hij 13 minuten voor tijd in, tegen Sassuolo 15 minuten, en tegen Cremonese 7 minuten voor tijd. Helaas voor hem was hij niet beslissend tijdens zijn korte invalbeurten. Voor deze drie wedstrijden had hij overigens twee keer in de basis gestaan, bij de overwinning op Roma (2-1), waarin hij had gescoord, en tegen Pisa, waarin hij niet beslissend was, maar zijn team zich wel goed had gehandhaafd (0-2).

Zijn balans na 25 wedstrijden in alle competities met de Juventus ligt onder de verwachtingen. De Rode Duivel heeft sinds zijn komst slechts twee doelpunten gemaakt, één in de Serie A en één in de Champions League.

De concurrentie van Jonathan David

De concurrentie met Jonathan David is hevig. De Canadese spits scoort echter niet zoveel als gehoopt sinds zijn komst afgelopen zomer. Na 25 gespeelde wedstrijden heeft hij slechts vijf doelpunten gemaakt. Hij heeft zich echter in vorm getoond tijdens de twee laatste competitiewedstrijden, waarin Loïs Openda op de bank zat voordat hij inviel.


De spits maakte een doelpunt en leverde een assist tegen Sassuolo, en vond vervolgens de weg naar het doel tegen Cremonese. Jonathan David lijkt voorlopig de voorkeur van Luciano Spalletti te hebben. Loïs Openda zal snel moeten laten zien waartoe hij in staat is, als hij niet langer tevreden wil blijven met korte invalbeurten.

