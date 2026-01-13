Standard zoekt een linksback... en laat er één gratis vertrekken

Souleyman Doumbia staat op het punt Standard deze winter transfervrij te verlaten. De Ivoriaanse linksachter heeft nog een contract tot komende zomer, maar mag volgens alles wat uitlekt nu al andere oorden opzoeken. Opmerkelijk, zeker gezien de nijpende situatie op links achterin bij de Rouches.

Doumbia keerde in augustus nog terug naar Sclessin nadat Charlotte FC zijn huurbeurt vroegtijdig stopzette. De MLS-club had hem in maart overgenomen zonder aankoopoptie en betaalde zijn volledige loon. Voor Standard-coach Ivan Leko kwam dat vertrek destijds ongelegen, maar het avontuur in de VS draaide uit op een teleurstelling.

Na zijn terugkeer trainde Doumbia opnieuw mee met de A-kern, maar hij verdween al snel naar de U23. Door administratieve beperkingen kon hij niet meer worden ingeschreven bij het eerste elftal. Sindsdien speelde de linksachter geen minuut meer, ondanks het feit dat hij volledig fit is.

Arthur Masuaku circuleert als nieuwe linksback van Standard

Intussen zoekt Standard wanhopig naar een nieuwe linksback. Boli Bolingoli kampt opnieuw met blessureproblemen en Tobias Mohr moest noodgedwongen depanneren. Namen als Arthur Masuaku circuleren, al zou dat om een huur zonder aankoopoptie gaan.

Tegelijk blijft Doumbia dus werkloos toekijken. De Ivoriaan tekende in januari 2024 nog een contract van tweeënhalf jaar, maar lijkt nu zes maanden voor het einde gratis te mogen vertrekken. Sportief én financieel roept dat vragen op.



Volgens Sudinfo is er concrete interesse uit zowel de Ligue 1 als de MLS. Twee Franse clubs en meerdere Amerikaanse teams volgen zijn situatie. Een transfer naar Austin FC was recent nog dichtbij, maar sprong op het laatste moment af.