'Beerschot krijgt goed nieuws te horen over nieuwe spits'

Beerschot werkt verder aan zijn winterse versterkingen. De club richtte zich op een Zuid-Afrikaanse spits die al langer op de radar staat. Nieuwe informatie bevestigt dat het dossier in een beslissende fase komt.

Doorbraak in het dossier‑Magidigidi

Volgens berichtgeving op X van David Van den Broeck van Het Nieuwsblad is er een akkoord bereikt tussen beide clubs. “Beerschot heeft Magidigidi alvast beet”, klinkt het.

De aanvaller wordt vrijdag in België verwacht voor medische testen en het finaliseren van zijn contract. Dat is opvallend, want de onderhandelingen verliepen eerder moeizaam. De Zuid-Afrikaanse club hield de deur aanvankelijk gesloten, maar stemde uiteindelijk toch in met een overeenkomst op clubniveau.

De Antwerpse club volgt Siviwe Magidigidi al geruime tijd. De 20‑jarige spits speelt bij Siwelele FC en geldt als een vaste waarde sinds zijn komst afgelopen zomer. In twaalf competitiewedstrijden scoorde hij vier keer. Beerschot deed eerder al een bod, maar kreeg toen geen medewerking vanuit Zuid-Afrika.

De strijd om promotie in de Challenger Pro League is bijzonder intens. SK Beveren en KV Kortrijk mikken op de rechtstreekse plaats, terwijl via de Promotion Play-offs nog een extra ticket beschikbaar is. Clubs versterken zich daarom gericht tijdens de winterperiode. Beerschot wil zijn aanvalslinie uitbreiden om competitief te blijven.

Eerdere weerstand bij Siwelele FC



Siwelele FC wilde aanvankelijk geen gesprek openen over een transfer. De club beschouwt Magidigidi als een belangrijke speler binnen de kern. De recente wending toont echter dat de Zuid-Afrikaanse ploeg bereid is tot een oplossing, waardoor het dossier in beweging kwam. De medische testen en administratieve afronding bepalen nu het verdere verloop. De spits wordt vrijdag in België verwacht.