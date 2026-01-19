"Dat wil ik niet nog eens meemaken": speler van SK Beveren spreekt duidelijke taal

SK Beveren boekte op het veld van Eupen een belangrijke uitzege. De ploeg verstevigde haar leidersplaats en reageerde opgelucht na een wisselvallige tweede helft.

Sterke eerste helft als fundament

Beveren begon overtuigend aan de wedstrijd en domineerde voor de rust. De bezoekers creëerden meerdere kansen en hielden Eupen defensief onder druk. Lennart Mertens blikte tevreden terug op die fase. “We speelden een verbluffende eerste helft”, stelt hij bij Gazet van Antwerpen.

In de extra tijd van de eerste helft werd de voorsprong nog verdubbeld. Na een schot van Janssens op de lat was Abrahams alert om de rebound binnen te duwen. De treffer gaf Beveren een comfortabele marge richting het slot.

Eupen komt opzetten na rust

Na de pauze kantelde het spelbeeld. Eupen kwam sterker uit de kleedkamer en Beveren liet de intensiteit wat zakken. Dat leidde tot de aansluitingstreffer van Delaurier‑Chaubet na een duel waarin Boone zich liet aftroeven. Beveren probeerde opnieuw grip te krijgen, maar had moeite om de bal in de ploeg te houden. “We begonnen na rust wat te pingelen. Gelukkig trekken we het opnieuw over de streep. Dat is onze sterkte.”

Door de nederlaag van Kortrijk vergroot Beveren zijn voorsprong tot negen punten. De club staat steviger aan de leiding en zet een belangrijke stap richting promotie. De supporters maakten hun ambities duidelijk met een opvallende tifo, gericht op een terugkeer naar het hoogste niveau.



Die promotie mag nu eigenlijk niet meer fout lopen. ““Ik heb in het verleden met Deinze de promotie al eens gemist met een puntje. Dat wil ik niet nog eens meemaken”, besluit Mertens. “Voetjes op de grond. We moeten alleen naar onszelf kijken.”