Stijn Stijnen is lyrisch na zege tegen Kortrijk en debuut van Radja Nainggolan

Patro behaalde een belangrijke overwinning en zag tegelijk Radja Nainggolan zijn debuut maken. Coach Stijn Stijnen reageerde na afloop opvallend tevreden over zowel het resultaat als de prestatie van zijn ploeg.

Dominantie van Patro

Patro begon sterk aan de wedstrijd en zette Kortrijk meteen onder druk. De thuisploeg hield het tempo hoog en dwong de bezoekers voortdurend tot verdedigen. “We stootten op een goede doelman”, vertelde Stijn Stijnen aan Het Laatste Nieuws. Hij gaf aan dat Patro, net als in de heenronde, het spel controleerde en Kortrijk weinig ruimte liet. Ook na de rust bleef het spelbeeld onveranderd, met Patro dat geduldig op zoek ging naar de openingstreffer.

Nainggolan leverde bij zijn debuut meteen een bijdrage. Op een vrije trap van hem kreeg Muanza een uitgelezen kans, maar De Vlaeminck redde opnieuw. Even later hield de doelman ook een poging van Rousseau uit doel, waardoor Patro geduld moest bewaren.

Trots op de groep en impact van Nainggolan

Stijnen gaf aan dat de voorbije week bijzonder was voor de club. “Het was een aparte week. De komst van Radja slorpte veel op en de keuze om hem meteen te zetten was gedurfd.” De coach benadrukte dat zowel de nieuwkomer als de rest van de groep snel op elkaar inspeelden. “Chapeau hoe mijn jongens dat oppikten deze week.”

De overwinning betekende meer dan drie punten. Patro toonde volgens de coach maturiteit en samenhang, elementen die nodig zijn om in de top van de competitie mee te draaien. De ploeg bleef gedurende de hele wedstrijd georganiseerd en gaf weinig weg.

Door de zege schuift Patro op naar de top zes van de Challenger Pro League. De ploeg verstevigt zo haar positie in de strijd om de play-offs. De supporters reageerden enthousiast op zowel het resultaat als het debuut van Nainggolan, die meteen een stempel drukte op het spel.



De coach sloot zijn analyse af met een positieve noot. “Als je dat verwezenlijkt en voelt wat het losmaakt, dan ben je heel voldaan.” Hij bedankte zijn spelersgroep en de supporters voor hun inzet en steun. Volgens hem mag de club terecht genieten van deze overwinning.