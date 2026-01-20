🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

Roger 'Ceetje' Putman beleefde zaterdagavond misschien wel een van zijn mooiste dagen bij Zulte Waregem. De materiaalmeester werd eerder deze week 80 jaar en werd daarvoor uitgebreid in de bloemetjes gezet. Hij mocht zelfs meevieren met de supporters na de match.

Een gelukkige verjaardag aan Roger 'Ceetje' Putman. De materiaalmeester van Zulte Waregem mocht 80 kaarsjes uitblazen. Versleten is hij nog niet en dus gaat hij ook de komende maanden en jaren door, zoveel is duidelijk.

Vooraf was er al een eerbetoon aan Putman en dat werd op zaterdag voor, tijdens en na de wedstrijd rustig doorgezet. "Als winnen van Genk kan betekenen dat Ceetje met zijn vlaggen kan zwaaien? Dan is dat het minste cadeautje dat we hem kunnen doen", aldus T1 Sven Vandenbroeck vooraf.

"Al 80 jaar een Essevee-boy. Gelukkige verjaardag Ceetje", kwamen de fans van Essevee voor de wedstrijd al met een mooi eerbetoon. Putman zelf mocht al eens met de cornervlaggen zwaaien - speciaal voor hem gemaakte vlaggen.

Uniek eerbetoon aan Roger 'Ceetje' Putman

Tijdens de wedstrijd werd hij al een paar keer door de fans in de bloemetjes gezet, maar na de zege tegen KRC Genk brak het feest pas echt los. "Ceetje is van ons, olé olé", galmde onder meer door het stadion.





Waarop de man in kwestie over de balustrade werd geholpen, om samen met de matchwinnaars tussen de supporters te gaan vieren op het spreekgestoelte. Een heel mooie geste, waardoor het feestje zaterdagavond compleet was.