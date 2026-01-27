"Tot het niet meer kan": Genk-verdediger Matte Smets is eerlijk na nieuwe domper

KRC Genk leek op weg naar een broodnodige zege, maar slikte in extremis nog de gelijkmaker tegen Cercle Brugge. De ontgoocheling was groot, al weigeren de Limburgers de handdoek te gooien.

KRC Genk kreeg afgelopen weekend een pijnlijke domper te verwerken. De Limburgers speelden 1-1 gelijk tegen Cercle Brugge na een gelijkmaker van Pieter Gerkens in de allerlaatste seconde van de wedstrijd.

"De eerste 25 minuten speelden we goed", zei verdediger Matte Smets na afloop. "Nadien begonnen we meer te verdedigen dan aan te vallen. Na de pauze gingen we opnieuw meer voor de aanval, om die tweede te zoeken."

Smets blijft strijdvaardig na zure domper

"Die viel niet en dan was het aan ons om alles dicht te gooien. Toch ging er nog een bal binnen", gaat Smets verder. Bij Genk beseffen ze ook dat de Champions' Play-offs halen nog bijzonder moeilijk zal worden.

"We verdienden de drie punten, dus dit is heel jammer. Je moet het blijven zien zitten, je moet ervoor blijven gaan tot op de laatste moment. Tot het niet meer kan. We moeten alles blijven geven", zegt Smets erover.



Veel tijd om te rusten hebben ze in Limburg niet. Donderdag staat de Europa League-wedstrijd tegen Malmö op het programma. Volgens Smets is trainer Nicky Hayen een geruststelling op momenten als dit. "Hij is een coach die de spelers heel goed kan motiveren. De vechtlust zit er zeker terug in bij ons", aldus de verdediger.