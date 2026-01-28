Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Club Brugge hoopt één van de laatste hordes genomen te hebben richting het nieuwe stadion. Bart Verhaeghe heeft namelijk een héél strakke timing in gedachten.

De Raad van State heeft het beroep van enkele buurtbewonders verworpen. Dat lijkt klein bier, maar in het stadiondossier is het een héél grote stap richting eerstesteenlegging.

En die eerstesteenlegging kan er veel sneller dan verwacht komen. Bart Verhaeghe heeft namelijk een héél strakke planning in het achterhoofd.

Wat betekent deze nieuwe stap in het stadiondossier van Club Brugge?

De voorzitter van Club Brugge wil dit jaar de eerste spadesteek in de grond zetten. Met die timing indachtig speelt Club Brugge de thuiswedstrijden in seizoen 2028-2029 in de gloednieuwe voetbaltempel.

Maar eerst moet de bouwvergunning worden verkregen. Het eerstvolgende groene licht moet van de Raade voor Vergunningsbetwistingen komen. En eigenlijk is dat ook meteen de laatste horde voor blauw-zwart.

Hoe staan de overheden tegenover het nieuwe stadion van Club Brugge?



Het Brugse gemeentebestuur én de Vlaamse overheid staan als één man achter het project. En nu lijken ook de buurtbewoners stilaan uitgezongen…