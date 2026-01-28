Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 1 reacties
Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5858

Club Brugge hoopt één van de laatste hordes genomen te hebben richting het nieuwe stadion. Bart Verhaeghe heeft namelijk een héél strakke timing in gedachten.

De Raad van State heeft het beroep van enkele buurtbewonders verworpen. Dat lijkt klein bier, maar in het stadiondossier is het een héél grote stap richting eerstesteenlegging.

En die eerstesteenlegging kan er veel sneller dan verwacht komen. Bart Verhaeghe heeft namelijk een héél strakke planning in het achterhoofd.

Wat betekent deze nieuwe stap in het stadiondossier van Club Brugge?

De voorzitter van Club Brugge wil dit jaar de eerste spadesteek in de grond zetten. Met die timing indachtig speelt Club Brugge de thuiswedstrijden in seizoen 2028-2029 in de gloednieuwe voetbaltempel.

Maar eerst moet de bouwvergunning worden verkregen. Het eerstvolgende groene licht moet van de Raade voor Vergunningsbetwistingen komen. En eigenlijk is dat ook meteen de laatste horde voor blauw-zwart.

Hoe staan de overheden tegenover het nieuwe stadion van Club Brugge?


Het Brugse gemeentebestuur én de Vlaamse overheid staan als één man achter het project. En nu lijken ook de buurtbewoners stilaan uitgezongen…

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet start in de basis, Tzolis zit op de bank Live

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet start in de basis, Tzolis zit op de bank

20:17
Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

Argentijnse media verbazen: 'Boca Juniors wil Romelu Lukaku naar legendarische La Bombonera halen'

20:00
Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

Mercato in volle gang bij Club Brugge: 'onderhandelingen lopen over nieuwe flankspeler'

19:00
Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

Absolute schoktransfer op komst: 'Huidige Gouden Bal-winnaar trekt naar... Saoedi-Arabië'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Brooks - Mbenza - Yaremchuk - Carboni - Moussa Fall

19:00
Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

Heeft Club Brugge écht een probleem? Sonck spreekt Van der Elst tegen

16:30
Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

Transfer in stroomversnelling: 'Club Brugge heeft akkoord over nieuwe speler, medische tests komen eraan'

17:00
1
Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

Is Sébastien Pocognoli echt de grote verantwoordelijke voor de miserie bij AS Monaco?

18:40
Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

Goed nieuws voor fans van alle andere JPL-clubs: Westerlo grijpt in na klachten

18:20
Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

Van bankzitter naar strijden om Europees voetbal: Charleroi dreigt aanvaller te verliezen deze winter

18:00
Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

Heel slecht nieuws voor de Rode Duivels: Tielemans nog langer buiten strijd dan gedacht

17:40
Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

Standard haalt slag thuis: Rouches troefen AC Milan en Juventus af

17:20
Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

Beerschot laat unieke kans liggen in klassement en dat beseft ook Glenn Claes

16:15
'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

'Club Brugge-flop van 17 miljoen euro heeft nieuw avontuur beet'

14:00
4
Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau"

13:00
15
Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

Genk-coach Nicky Hayen hakt knopen door voor EL-clash met Malmö

16:00
"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken" Opinie

"Een lastige klus voor sterkhouder en bestuur KV Mechelen om er samen uit te geraken"

15:15
5
Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

Opvallend: Eén spits op weg naar de uitgang bij Westerlo, twee nieuwe op komst

15:30
Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement

15:00
4
Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Standard-Anderlecht en Union-Club Brugge?

14:20
3
Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden"

13:15
1
Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

Jérémy Doku maakt zijn ergernissen duidelijk op persconferentie

12:40
2
Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

Op deze manier kunnen Club en Union zich nog plaatsen voor de barrages van de Champions League

11:40
4
Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

Racisme overschaduwt Challenger Pro League-wedstrijd: "Het is een schande"

13:30
Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

Coach van Atalanta zegt wat Charles De Ketelaere mist om volgende stap te zetten

12:20
Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

Doorstoten of niet? Peter Vandenbempt zegt hoe het vanavond in Brugge zal lopen

10:00
3
LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

LIVE Club Brugge-Marseille: Mignolet in doel en Tzolis als invaller?

09:15
Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren"

08:40
5
🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

🎥 Dure nederlaag voor Lommel door heerlijke goal van twee grote namen: "Niet teleurgesteld zijn"

12:10
Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

Dramatische wending voor Kasper Dolberg: "Waar ben je dan tevreden over?"

12:00
OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

OFFICIEEL KV Mechelen heeft een nieuwe spits: clublegendes overtuigden hem

11:20
3
Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

Burgemeester van Utrecht vertelt alle details over wat er precies gebeurde met Genksupporters

11:00
1
"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

"Gelukkig beseft Wouter Vrancken dat": analist drukt enthousiasme over STVV

10:45
1
Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

Goots spreekt klare taal over Charleroi: "Oosting zal nu wel weten wat het betekent"

09:45
5
📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

📷 'KAA Gent richt zijn pijlen op Spaanse versterking'

10:30
Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

Is hij een grote en hardleerse etter? Stijn Stijnen spreekt klare taal over zichzelf

10:15
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 8
Pafos FC Pafos FC 21:00 Slavia Praag Slavia Praag
SL Benfica SL Benfica 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Newcastle United Newcastle United
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
Monaco Monaco 21:00 Juventus Juventus
Club Brugge Club Brugge 21:00 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 21:00 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 21:00 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Manchester City Manchester City 21:00 Galatasaray Galatasaray
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 21:00 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 21:00 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 21:00 Chelsea Chelsea
PSV PSV 21:00 Bayern München Bayern München
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Marseille: - jerrekvm jerrekvm over Union SG - Atalanta: - Andreas2962 Andreas2962 over Speler Club Brugge krijgt zware kritiek: "Niet goed genoeg voor Champions League-niveau" TIGERMANIA TIGERMANIA over Club Brugge heeft in stadiondossier héél grote stap gezet: Bart Verhaeghe droomt van deze strakke timing Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Club NXT is rode lantaarn kwijt na derbyzege: "We kregen nooit de punten die we verdienden" mantoch mantoch over Politici moeten vluchten voor fans van Marseille: "Maar we konden hen niet controleren" DINAMO ZAGREB DINAMO ZAGREB over 🎥 Tragisch ongeval met supportersbus: zeven doden en drie zwaargewonden PeVe PeVe over Na incident in de kleedkamer en voor de Clasico: Ultras van Standard komen met duidelijk statement Svédél Svédél over Scheidsrechters aangeduid voor speeldag 23: wie fluit Clasico en Union-Club Brugge? filip hendrix filip hendrix over Van veraf naar dichtbij en opnieuw naar af: Voelt Antwerp druk van top 6? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved