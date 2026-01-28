Het is Florentino Perez menens: 'Real Madrid raapt 500 miljoen euro (!) samen om Haaland naar Spanje te halen'

Real Madrid blijft dromen van Erling Braut Haaland. Florentino Perez gelooft dat hij de Noor naar het Estadio Santiago Bernabeu kan halen. Meer zelfs: de voorzitter van de Spaanse grootmacht wil er de portefeuille voor opentrekken.

Real Madrid wordt al langer in verband gebracht met Erling Braut Haaland. Er werd al informeel geïnformeerd, maar we moeten niet uitlegen dat het een héél ingewikkeld dossier is.

Bovendien wil Manchester City niét meewerken. The Citizens maakten vorig jaar nog een statement door de Noor tot medio 2034 vast te leggen.

Is een transfer van Erling Braut Haaland naar Real Madrid realistisch?

Toch gelooft Florentino Perez dat het kan. Meer zelfs: de voorzitter van De Koninklijke maakt van de komst van Haaland één van zijn persoonlijke doelen voor komende zomer.

En Perez is bereid om de portefeuille open te trekken. De Spaanse media weten dat Real Madrid vijfhonderd miljoen euro aan het verzamelen is om Haaland naar de Spaanse hoofdstad te halen.

Hoeveel wil Real Madrid betalen voor Erling Braut Haaland?



Die som is het totaal van de transfersom, tekenbonus én (vast) loon van Haaland. We hebben zo'n voorgevoel dat er komende zomer een héél interessante transfersoap op ons zal afkomen.