Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden
De groepsfase van de Champions League kende vanavond zijn ontknoping. Wie mag de Europese lente in? En voor wie is het avontuur onherroepelijk voorbij?
Eerst en vooral dit: onze Belgische vertegenwoordigers deden het vanavond nog maar eens héél goed op Het Kampioenenbal. Club Brugge en Union SG wonnen.
Al was het feestje in Brugge goed voor de kwalificatie, terwijl er in Brussel vooral in stijl afscheid werd genomen van de Champions League. Enkel Club Brugge kwalificeerde zich voor de tussenronde.
|28/01/2026 21:00
|Liverpool FC - FK Qarabag
|6-0
|28/01/2026 21:00
|Ajax - Olympiakos Piraeus
|1-2
|28/01/2026 21:00
|Bayer Leverkusen - Villarreal
|3-0
|28/01/2026 21:00
|Arsenal - Kairat Almaty
|3-2
|28/01/2026 21:00
|Eintracht Frankfurt - Tottenham
|0-2
|28/01/2026 21:00
|Napoli - Chelsea
|2-3
|28/01/2026 21:00
|PSV - Bayern München
|1-2
|28/01/2026 21:00
|Athletic de Bilbao - Sporting Lissabon
|2-3
|28/01/2026 21:00
|Pafos FC - Slavia Praag
|4-1
|28/01/2026 21:00
|SL Benfica - Real Madrid
|4-2
|28/01/2026 21:00
|PSG - Newcastle United
|1-1
|28/01/2026 21:00
|Atlético Madrid - Bodø Glimt
|1-2
|28/01/2026 21:00
|Monaco - Juventus
|0-0
|28/01/2026 21:00
|Club Brugge - Marseille
|3-0
|28/01/2026 21:00
|Barcelona - FC Kopenhagen
|4-1
|28/01/2026 21:00
|Union SG - Atalanta
|1-0
|28/01/2026 21:00
|Borussia Dortmund - Inter Milaan
|0-2
|28/01/2026 21:00
|Manchester City - Galatasaray
|2-0
Hierboven kan je alle resultaten één voor één nakijken. Opvallend: Arsenal FC liet in deze jaargang nog geen enkele steek vallen, terwijl ook Bayern München won.
En dat is héél belangrijk voor beide teams. Door een reglementswijziging is hun weg richting de finale net iets gemakkelijker geworden.
|Stand
|G
|P
|W
|G
|V
|G
|=
|Vorm
|1.
|Arsenal
|8
|24
|8
|0
|0
|23-4
|19
|W W W W W
|2.
|Bayern München
|8
|21
|7
|0
|1
|22-8
|14
|W V W W W
|3.
|Liverpool FC
|8
|18
|6
|0
|2
|20-8
|12
|W V W W W
|4.
|Tottenham
|8
|17
|5
|2
|1
|17-7
|10
|W V W W W
|5.
|Barcelona
|8
|16
|5
|1
|2
|22-14
|8
|G V W W W
|6.
|Chelsea
|8
|16
|5
|1
|2
|17-10
|7
|G W V W W
|7.
|Sporting Lissabon
|8
|16
|5
|1
|2
|17-11
|6
|G W V W W
|8.
|Manchester City
|8
|16
|5
|1
|2
|15-9
|6
|W V W V W
|9.
|Real Madrid
|8
|15
|5
|0
|3
|21-12
|9
|V W V W V
|10.
|Inter Milaan
|8
|15
|5
|0
|3
|15-7
|8
|W V V V W
|11.
|PSG
|8
|14
|4
|2
|2
|21-11
|10
|V W G V G
|12.
|Newcastle United
|8
|14
|4
|2
|2
|17-7
|10
|W V G W G
|13.
|Juventus
|8
|13
|3
|4
|1
|14-10
|4
|G W W W G
|14.
|Atlético Madrid
|8
|13
|4
|1
|3
|17-15
|2
|W W W G V
|15.
|Atalanta
|8
|13
|4
|1
|3
|10-10
|0
|W W W V V
|16.
|Bayer Leverkusen
|8
|12
|3
|3
|2
|13-14
|-1
|W W G V W
|17.
|Borussia Dortmund
|8
|11
|3
|2
|3
|19-17
|2
|V W G V V
|18.
|Olympiakos Piraeus
|8
|11
|3
|2
|3
|10-14
|-4
|G V W W W
|19.
|Club Brugge
|8
|10
|3
|1
|4
|15-17
|-2
|G V V W W
|20.
|Galatasaray
|8
|10
|3
|1
|4
|9-11
|-2
|W V V G V
|21.
|Monaco
|8
|10
|2
|4
|2
|8-14
|-6
|W G W V G
|22.
|FK Qarabag
|8
|10
|3
|1
|4
|13-21
|-8
|G V V W V
|23.
|Bodø Glimt
|8
|9
|2
|3
|3
|14-15
|-1
|V V G W W
|24.
|SL Benfica
|8
|9
|3
|0
|5
|10-12
|-2
|V W W V W
|25.
|Marseille
|8
|9
|3
|0
|5
|11-14
|-3
|V W W V V
|26.
|Pafos FC
|8
|9
|2
|3
|3
|8-11
|-3
|W G V V W
|27.
|Union SG
|8
|9
|3
|0
|5
|8-17
|-9
|V W V V W
|28.
|PSV
|8
|8
|2
|2
|4
|16-16
|0
|G W V V V
|29.
|Athletic de Bilbao
|8
|8
|2
|2
|4
|9-14
|-5
|V G G W V
|30.
|Napoli
|8
|8
|2
|2
|4
|9-15
|-6
|G W V G V
|31.
|FC Kopenhagen
|8
|8
|2
|2
|4
|12-21
|-9
|V W W G V
|32.
|Ajax
|8
|6
|2
|0
|6
|8-21
|-13
|V V W W V
|33.
|Eintracht Frankfurt
|8
|4
|1
|1
|6
|10-21
|-11
|G V V V V
|34.
|Slavia Praag
|8
|3
|0
|3
|5
|5-19
|-14
|V G V V V
|35.
|Villarreal
|8
|1
|0
|1
|7
|5-18
|-13
|V V V V V
|36.
|Kairat Almaty
|8
|1
|0
|1
|7
|7-22
|-15
|V V V V V
Hierboven dan weer de eindstand. De eerste acht zijn rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Nummers negen tot en met vierentwintig moeten dan weer een tussenronde afhaspelen.
