Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Hier kan je de volledige ontknoping én eindstand van de groepsfase van de Champions League vinden
Foto: © photonews

De groepsfase van de Champions League kende vanavond zijn ontknoping. Wie mag de Europese lente in? En voor wie is het avontuur onherroepelijk voorbij?

Eerst en vooral dit: onze Belgische vertegenwoordigers deden het vanavond nog maar eens héél goed op Het Kampioenenbal. Club Brugge en Union SG wonnen.

Al was het feestje in Brugge goed voor de kwalificatie, terwijl er in Brussel vooral in stijl afscheid werd genomen van de Champions League. Enkel Club Brugge kwalificeerde zich voor de tussenronde.

28/01/2026 21:00Liverpool FC - FK Qarabag6-0
28/01/2026 21:00Ajax - Olympiakos Piraeus1-2
28/01/2026 21:00Bayer Leverkusen - Villarreal3-0
28/01/2026 21:00Arsenal - Kairat Almaty3-2
28/01/2026 21:00Eintracht Frankfurt - Tottenham0-2
28/01/2026 21:00Napoli - Chelsea2-3
28/01/2026 21:00PSV - Bayern München1-2
28/01/2026 21:00Athletic de Bilbao - Sporting Lissabon2-3
28/01/2026 21:00Pafos FC - Slavia Praag4-1
28/01/2026 21:00SL Benfica - Real Madrid4-2
28/01/2026 21:00PSG - Newcastle United1-1
28/01/2026 21:00Atlético Madrid - Bodø Glimt1-2
28/01/2026 21:00Monaco - Juventus0-0
28/01/2026 21:00Club Brugge - Marseille3-0
28/01/2026 21:00Barcelona - FC Kopenhagen4-1
28/01/2026 21:00Union SG - Atalanta1-0
28/01/2026 21:00Borussia Dortmund - Inter Milaan0-2
28/01/2026 21:00Manchester City - Galatasaray2-0

Hierboven kan je alle resultaten één voor één nakijken. Opvallend: Arsenal FC liet in deze jaargang nog geen enkele steek vallen, terwijl ook Bayern München won.

En dat is héél belangrijk voor beide teams. Door een reglementswijziging is hun weg richting de finale net iets gemakkelijker geworden.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Arsenal Arsenal 8 24 8 0 0 23-4 19 W W W W W
2. Bayern München Bayern München 8 21 7 0 1 22-8 14 W V W W W
3. Liverpool FC Liverpool FC 8 18 6 0 2 20-8 12 W V W W W
4. Tottenham Tottenham 8 17 5 2 1 17-7 10 W V W W W
5. Barcelona Barcelona 8 16 5 1 2 22-14 8 G V W W W
6. Chelsea Chelsea 8 16 5 1 2 17-10 7 G W V W W
7. Sporting Lissabon Sporting Lissabon 8 16 5 1 2 17-11 6 G W V W W
8. Manchester City Manchester City 8 16 5 1 2 15-9 6 W V W V W
9. Real Madrid Real Madrid 8 15 5 0 3 21-12 9 V W V W V
10. Inter Milaan Inter Milaan 8 15 5 0 3 15-7 8 W V V V W
11. PSG PSG 8 14 4 2 2 21-11 10 V W G V G
12. Newcastle United Newcastle United 8 14 4 2 2 17-7 10 W V G W G
13. Juventus Juventus 8 13 3 4 1 14-10 4 G W W W G
14. Atlético Madrid Atlético Madrid 8 13 4 1 3 17-15 2 W W W G V
15. Atalanta Atalanta 8 13 4 1 3 10-10 0 W W W V V
16. Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 8 12 3 3 2 13-14 -1 W W G V W
17. Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 11 3 2 3 19-17 2 V W G V V
18. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 11 3 2 3 10-14 -4 G V W W W
19. Club Brugge Club Brugge 8 10 3 1 4 15-17 -2 G V V W W
20. Galatasaray Galatasaray 8 10 3 1 4 9-11 -2 W V V G V
21. Monaco Monaco 8 10 2 4 2 8-14 -6 W G W V G
22. FK Qarabag FK Qarabag 8 10 3 1 4 13-21 -8 G V V W V
23. Bodø Glimt Bodø Glimt 8 9 2 3 3 14-15 -1 V V G W W
24. SL Benfica SL Benfica 8 9 3 0 5 10-12 -2 V W W V W
25. Marseille Marseille 8 9 3 0 5 11-14 -3 V W W V V
26. Pafos FC Pafos FC 8 9 2 3 3 8-11 -3 W G V V W
27. Union SG Union SG 8 9 3 0 5 8-17 -9 V W V V W
28. PSV PSV 8 8 2 2 4 16-16 0 G W V V V
29. Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 8 8 2 2 4 9-14 -5 V G G W V
30. Napoli Napoli 8 8 2 2 4 9-15 -6 G W V G V
31. FC Kopenhagen FC Kopenhagen 8 8 2 2 4 12-21 -9 V W W G V
32. Ajax Ajax 8 6 2 0 6 8-21 -13 V V W W V
33. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 8 4 1 1 6 10-21 -11 G V V V V
34. Slavia Praag Slavia Praag 8 3 0 3 5 5-19 -14 V G V V V
35. Villarreal Villarreal 8 1 0 1 7 5-18 -13 V V V V V
36. Kairat Almaty Kairat Almaty 8 1 0 1 7 7-22 -15 V V V V V

Hierboven dan weer de eindstand. De eerste acht zijn rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Nummers negen tot en met vierentwintig moeten dan weer een tussenronde afhaspelen.

Champions League
