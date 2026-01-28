Radja Nainggolan is heerlijk eerlijk over zijn bezoekjes aan casino's én geld

Het is geen geheim dat Radja Nainggolan een verzetje links en rechts nodig heeft om op z'n best te zijn. Zo was én is de voormalige Rode Duivel een graag geziene gast in casino's. "Geld verliezen? Dat doet me allemaal niets."

"Geld kan me gestolen worden", is Radja Nainggolan héél duidelijk in Het Nieuwsblad. "Ik weet hoe het voelt om alles te kunnen kopen, maar ik weet ook hoe het is om helemaal niets te hebben."

Een deel van die centen werden opgemaakt in casino's in onder meer België en Italië. "Ik heb gemakkelijk twee dure villa's vergokt", steekt hij niets onder stoelen of banken."

"Maar ik heb eveneens ruim veertig miljoen euro verdiend in mijn carrière", countert Il Ninja de kritiek. "Dan is het verlies van een bepaald bedrag te relativeren."

Ondertussen heeft Nainggolan de overstap gemaakt van Sporting Lokeren naar Patro Eisden. In Maasmechelen zal de middenvelder het dubbele verdienen wat het bedrag dat hij op Daknam kreeg.

