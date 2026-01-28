'Remko Pasveer gaat op 42-jarige leeftijd een nieuw avontuur aan in de Eredivisie'

Remko Pasveer... denkt nog niet aan stoppen. De 42-jarige doelman kiest zelfs nog voor een nieuw avontuur.

Remko Pasveer was sinds de komst van Fred Grim als interim-coach gedrageerd tot tweede doelman van AFC Ajax. En daar kan de 42-jarige doelman niet mee leven.

De Nederlandse doelman wil dan ook vertrekken. Meer zelfs: hij heeft al een nieuwe uitdaging gezocht én gevonden.

Waar ligt de nieuwe uitdaging van Remko Pasveer?

Pasveer gaat (opnieuw) aan de slag bij Heracles Almelo. De doelman moet de club met zijn ervaring behoeden voor degradatie.

Heracles staat momenteel nummer allerlaatste in de Nederlandse Eredivisie. Pasveer verdedigde in het verleden al 150 keer het doel van de club uit Almelo.

Debuut in 2004, altijd trouw aan Nederlandse velden



De doelman debuteerde in 2004 bij FC Twente. Vervolgens verdedigde de Nederlander het doel van achtereenvolgens Heracles, Go Ahead Eagles, PSV en Vitesse.

