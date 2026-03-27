Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

Vincent Kompany is momenteel trainer van Bayern en de zaken lopen bijzonder goed voor hem. De Belgische coach zou op een dag zijn ex-club Manchester City kunnen trainen, maar dat is voorlopig nog lang niet aan de orde.

Sky Sports onthult dat de Belgische tacticus een van de opties is die Manchester City overweegt zodra Pep Guardiola de club verlaat. Voorlopig is niet duidelijk wanneer de Spaanse coach de Engelse club zal verlaten. Hij ligt momenteel onder contract tot 30 juni 2027.

Hoe dan ook, een vertrek van Vincent Kompany deze zomer is bij Bayern niet aan de orde. De Belgische coach heeft een contract tot juni 2029, zonder uitstapclausule. De Duitse club is zich bewust van de grote interesse van City.

De trainer van Bayern onderhoudt zeer goede relaties met Max Eberl, de sportbestuurder, en Christoph Freund, de sportief directeur. Vincent Kompany denkt dan ook absoluut niet aan een vertrek naar Manchester City op dit moment.

Vincent Kompany overtuigt intern

Verschillende spelers hebben zelfs hun contract in Beieren verlengd, vooral omdat de voormalige Rode Duivel er trainer is. Dayot Upamecano is daar het perfecte voorbeeld van. De centrale verdediger verlengde tot juni 2030.

Lees ook... Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga›

Vincent Kompany richt zich nu op de komende wedstrijden met Bayern, net zoals Pep Guardiola dat doet bij Manchester City. Op langere termijn is het niet ondenkbaar dat de Belg bij Manchester City tekent. Misschien wanneer hij zijn contract bij Bayern heeft uitgediend?