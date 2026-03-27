Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is
Vincent Kompany is momenteel trainer van Bayern en de zaken lopen bijzonder goed voor hem. De Belgische coach zou op een dag zijn ex-club Manchester City kunnen trainen, maar dat is voorlopig nog lang niet aan de orde.

Sky Sports onthult dat de Belgische tacticus een van de opties is die Manchester City overweegt zodra Pep Guardiola de club verlaat. Voorlopig is niet duidelijk wanneer de Spaanse coach de Engelse club zal verlaten. Hij ligt momenteel onder contract tot 30 juni 2027.

Hoe dan ook, een vertrek van Vincent Kompany deze zomer is bij Bayern niet aan de orde. De Belgische coach heeft een contract tot juni 2029, zonder uitstapclausule. De Duitse club is zich bewust van de grote interesse van City.

De trainer van Bayern onderhoudt zeer goede relaties met Max Eberl, de sportbestuurder, en Christoph Freund, de sportief directeur. Vincent Kompany denkt dan ook absoluut niet aan een vertrek naar Manchester City op dit moment.

Vincent Kompany overtuigt intern

Verschillende spelers hebben zelfs hun contract in Beieren verlengd, vooral omdat de voormalige Rode Duivel er trainer is. Dayot Upamecano is daar het perfecte voorbeeld van. De centrale verdediger verlengde tot juni 2030.

Vincent Kompany richt zich nu op de komende wedstrijden met Bayern, net zoals Pep Guardiola dat doet bij Manchester City. Op langere termijn is het niet ondenkbaar dat de Belg bij Manchester City tekent. Misschien wanneer hij zijn contract bij Bayern heeft uitgediend?

Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

'Tweede Duitse club zet Tresoldi helemaal bovenaan verlanglijstje'

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft

Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft

Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Bundesliga

 Speeldag 27
RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

