Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Romelu Lukaku ligt zwaar onder vuur bij Napoli na zijn opvallende beslissing. De spits keerde niet terug naar het trainingscentrum van de club en koos er zelf voor om in België aan zijn conditie te werken.

Nochtans had Napoli verwacht dat Lukaku zich opnieuw in Castel Volturno zou melden, zeker nadat hij had afgehaakt voor de interlands met de Rode Duivels. In plaats daarvan trok hij naar Antwerpen bij Move to Cure van Lieven Maesschalck, waar hij een individueel programma volgt.

Lukaku kiest voor een individueel programma bij Lieven Maesschalck

Die keuze valt bijzonder slecht bij de clubleiding én coach Antonio Conte, schrijft Corriere dello Sport. Intern zou er sprake zijn van grote ergernis, met als eerste gevolg een stevige boete voor de spits. Van een breuk is nog geen sprake, maar de relatie staat duidelijk onder druk.

Vanuit Belgische hoek klinkt er begrip voor de beslissing. Vincent Mannaert gaf aan dat Lukaku bewust koos voor een aangepast programma. “Hij heeft goed nagedacht over wat het beste is voor de rest van zijn seizoen en richting het WK”, klonk het.

Napoli vindt dat hij bij de club moet opbouwen

Toch wringt het schoentje bij Napoli, dat vindt dat die opbouw binnen de club had moeten gebeuren. Er is intussen overleg geweest tussen sportief directeur Giovanni Manna, Lukaku en zijn entourage, maar voorlopig lijkt de aanvaller nog tot het einde van volgende week in België te blijven.

De timing maakt het dossier extra gevoelig. Lukaku beleeft een moeilijk seizoen, met een zware blessure, persoonlijke tegenslagen en weinig speelminuten sinds zijn terugkeer. Zijn enige doelpunt viel tegen Hellas Verona, waarna hij opnieuw naar de achtergrond verdween.



De komende dagen worden cruciaal. Als er geen oplossing komt tussen speler en club, dreigt deze situatie verder te escaleren. Voorlopig lijkt één ding zeker: de rust rond Lukaku in Napels is helemaal verdwenen.