Anderlecht-coach Taravel laat in zijn kaarten kijken voor topper tegen Club Brugge en mist zeker drie spelers

Anderlecht trapt maandag de Champions' Play-offs af met een topper tegen Club Brugge. Jérémy Taravel ziet werkpunten maar wil vooral veel intensiteit tonen.

Op paasmaandag begint het echte werk voor Anderlecht. Paars-wit opent zijn play-offs met een klepper van formaat tegen Club Brugge. Jérémy Taravel blikte vrijdag vooruit op de wedstrijd.

Hij kwam meteen met een update over de selectie. "Huerta en Sikan zijn onbeschikbaar en Saliba is geschort. Voor de rest is iedereen fit", opende de T1 van Anderlecht op zijn persconferentie.

Ook met hun nieuwste Rode Duivel gaat het goed. "Nathan De Cat is wat moe van de interlandbreak, hij zat met een jetlag. Maar hij is goed behandeld geweest door de medische staf die hem klaarstoomt voor maandag."

Over de tegenstander was Taravel ook snel duidelijk. "We kennen hun kwaliteiten heel goed, ze zullen meteen willen tonen dat ze voor de titel spelen. Op verplaatsing kregen we al een voorproefje. We zullen constant in de duels moeten gaan. Enkele details moeten we ook nog verbeteren."



"Of ze vorige keer verrast waren door onze intensiteit? We moeten die mentaliteit iedere keer hebben, tegen eender wie we spelen. Dat moet een automatisme zijn. Ze kunnen zich aan hetzelfde verwachten", besluit Taravel.